New Order: „Blue Monday“ feiert 40-jähriges Jubiläum

Am 7. März 2023 jährt sich der Release von „Blue Monday“ zum 40. Mal. Geschrieben und produziert von New Order und veröffentlicht auf dem Label Factory, hat der Track seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1983 kontinuierlich Fans hinzugewonnen und somit Generationen von Musikern und Kreativen beeinflusst.

Schon zu seinem Release war der Song ein absoluter Hit: „Blue Monday“ schaffte es damals in die Top Ten der britischen Charts und hielt sich sogar 38 Wochen in den Top 75. Mit weltweit drei Millionen verkauften Exemplaren ist es heute die meistverkaufte 12″-Single aller Zeiten.

„Blue Monday“ hier bei Spotify hören

New Order haben mit „Blue Monday“ Musikgeschichte geschrieben

Der unverkennbare Sound hat viele Künstler dazu veranlasst, „Blue Monday“ als Sample für eigene Songs zu nutzen oder Coverversionen aufzunehmen. Zu den bekanntesten Kreationen gehören Rihannas „Shut Up And Drive“ und Kylie Minogues „Cant Get Blue Monday Out Of My Head“. Darüber hinaus war der Song von New Order in einer Vielzahl von hochkarätigen Filmen, Videospielen und Werbekampagnen zu hören, darunter in „House of Gucci“, „Ready Player One“, „Atomic Blonde“, „Wonder Woman 1984“ und der „Call of Duty“-Spieleserie. So gelingt es New Order mit „Blue Monday“ auch 40 Jahre nach der Veröffentlichung noch neue Fans für sich zu gewinnen.

Einzigartig ist auch das von Peter Saville entworfene Cover: Es ähnelt einer 5 ¼-Diskette mit einem farbigen Codestreifen, der beim Entschlüsseln die Informationen zu Künstler, Titel und Label anzeigt.

Tipp: Zur Feier des 40. Jahrestages bringt New Order eine Reihe von Merchandise-Artikeln heraus, die exklusiv über ihren Online-Shop hier erhältlich sind.

New Order: Eine bemerkenswerte Karriere

New Order sind aus der legendären Band Joy Division hervorgegangen, die nach dem Tod von Ian Curtis auseinanderbrach. Bernard Sumner, Peter Hook und Stephen Morris gelang es, nach der unfassbaren Tragödie wieder musikalisch Fuß zu fassen. Noch im selben Jahr gründeten sie New Order und holten sich dafür auch die Keyboarderin und Gitarristin Gillian Gilbert ins Boot.

Ihr Debüt „Movement“, das 1981 erschien, wurde noch vom Sound von Joy Division überschattet, doch schon 1983 kombinierte die Band Post-Punk mit Einflüssen aus der New Yorker Clubszene. So entstand das viel gefeierte Album „Power, Corruption & Lies“. Im selben Jahr wurde auch „Blue Monday“ veröffentlicht – der Song bestärkte die Band in ihrem Sound. Auf ihrem Erbe ruhen sich New Order dennoch nicht aus – sie treten weiterhin weltweit live auf. 2022 waren sie unter anderem auf Tour mit den Pet Shop Boys – aktuell touren sie durch die USA.