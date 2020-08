New Order: Neuauflage ihres Albums „Power, Corruption & Lies“

The Pretenders haben ihr neues Album „Hate For Sale“ mit ureigener Besetzung herausgebracht. Wir verlosen die Platte auf CD.

The Pretenders sind wieder da: Am Freitag (17.Juli) veröffentlichte die Band ihr neues Album „Hate For Sale“. ROLLING STONE verlost deshalb dreimal das Album auf CD. Zehn neue Songs befinden sich auf der mittlerweile 11. Platte der Briten. The Pretenders in Urbesetzung Geschrieben wurden die Tracks von Chrissie Hynde und Gitarrist James Walbourne, es ist die erste Zusammenarbeit der beiden Bandkollegen als Songwriter. Es ist auch das erste Pretenders-Album, auf dem die langjährige Tour-Besetzung mit Hynde, Walbourne, dem Bassisten Nick Wilkinson sowie dem Gründungs-Drummer Martin Chambers zu hören ist. Die neue Platte ist knapp eine halbe Stunde lang. „James, Mart,…