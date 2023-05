Niall Horan kündigt Tour für 2024 an: Drei Konzerte in Deutschland

Singer-Songwriter Niall Horan backstage on February 27, 2023 (Photo by: Lloyd Bishop/NBC via Getty Images)

Einige Zeit ist vergangen, seitdem der Ire Niall Horan sein zweites Album „Heartbreak Weather“ veröffentlichte. Es erschien 2020 und knüpfte direkt an den Erfolg seines Debüts „Flicker“ von 2017 an. Doch nun gibt es Neues vom Singer-Songwriter: „The Show“ wird seine neue Platte heißen und am 9. Juni 2023 erscheinen. Eine dazugehörige Tour ist auch geplant – Deutschland wird er mit drei Shows beehren.

Empfehlung der Redaktion ROLLING STONE präsentiert: Coach Party live in Deutschland

Niall Horan erlangte vor allem mit seiner Band One Direction Bekanntheit, die als Gewinner der Casting-Show „The Voice“ hervorging. Zuletzt war die Gruppe rund um Harry Styles und Co. jedoch 2015 aktiv. Im gleichen Jahr kündigten sie ihre musikalische Pause an, die bis heute anhält. Offiziell trennten sich die One-Direction-Mitglieder allerdings nie voneinander. 2020 feierten sie dafür aber zehnjähriges Bestehen. Seit 2016 ist Niall Horan nun als Solo-Künstler unterwegs. Seine erste Single „This Town“ kletterte direkt an die Spitze der Charts. Im Folgejahr gewann er dafür den People’s Choice Award. Auch das dazugehörige Album „Flicker“ konnte als Erfolg verbucht werden.

Nun geht er also mit neuen Tracks auf große Tour. Bei uns wird er am 11. März 2024 in der Berliner Mercedes-Benz Arena spielen, am 20. März 2024 im Olympiastadion in München und sechs Tage später im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Der Vorverkauf beginnt am 2. Juni 2023.

I am beyond thrilled to announce The Show Live On Tour 2024 ! It’s been far too long and I can’t wait to see your beautiful faces. Tickets go on sale Friday, June 2 at 10am local. There are still a couple more dates coming so if you don’t see a show near you listed, stay tuned.… pic.twitter.com/czFRL5V4tg — Niall Horan (@NiallOfficial) May 22, 2023

Niall Horan live 2024: Die Deutschlandtermine im Überblick

11. März 2024 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

20. März 2024 – München, Olympiastadion

26. März 2024 – Düsseldorf, PSD Bank Dome

Mehr Infos zu den Tourdaten lassen sich auf Niall Horans Homepage finden.