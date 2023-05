ROLLING STONE präsentiert: Coach Party live in Deutschland

Coach Party rund um Sängerin und Bassistin Jess Eastwood kommen für drei Termine nach Deutschland: am 6. November nach Wiesbaden in den Schlachthof, am 7. November nach Köln ins MTC und am 9. November nach Berlin in den Privatclub.

Am 20. Juni treten sie an einem von drei Terminen als Vorband von Queens Of The Stoneage auf und am 8. September erscheint ihr Debütalbum „Killjoy“, mit dem sie von 26. September bis 13. Oktober auf „UK Autum Tour 2023“ gehen.

In das neue Album hören:

Am 3. Mai erschien „All I Wanna Do Is Hate“ als Single-Auskopplung der neuen Platte.

Coach Party live in Deutschland: Die Termine

06.11. Wiesbaden, Schlachthof

07.11. Köln, MTC

09.11. Berlin, Privatclub

Mehr über Coach Party

Die Indie-Punk-Gruppe stammt von der Südküste Großbritanniens, genauer von der Isle of Wight, und besteht aus Jess Eastwood, Gitarristin Steph Norris, Gitarrist Joe Perry und Schlagzeuger Guy Page. Im Jahr 2020 sorgten Coach Party mit ihrer 6-Track-EP „Party Food“ für Aufsehen. In den zwei darauffolgenden Jahren brachten sie zwei weitere EPs heraus: „After Party“ (2021) und „Nothing Is Real“ (2022).