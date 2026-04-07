Courtney Barnett live in Deutschland: Zwei Konzerte zum neuen Album

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Die australische Singer-Songwriterin Courtney Barnett kommt nach Deutschland. Im Oktober spielt sie zwei Shows in Berlin und Köln. ROLLING STONE präsentiert.

Eine der markantesten Stimmen der Indie-Rock-Szene

Die Australierin zählt zu den bekanntesten Stimmen der Indie-Rock-Szene. Zunächst strebte sie eine Karriere als Tennisspielerin an, studierte Fotografie und spielte in verschiedenen Bands als Gitarristin mit. Schließlich widmete sie sich ihren eigenen Projekten und Songs.

Und das mit Erfolg: Erst veröffentlichte sie zwei viel besprochene EPs. Ihr Debütalbum „Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit“ erschien 2015. Die Platte landete auf dem vierten Platz der australischen Charts und brachte ihr eine Grammy-Nominierung für Best New Artist ein.

Gesellschaftskritik und Introspektion

Ihre nonchalanten, gesellschaftskritischen Texte werden gefeiert – ob politisch aufgeladen wie in „Tell Me How You Really Feel“ (2018) oder introspektiv wie in „Things Take Time, Take Time“ (2021). Die Sängerin versteht es, unterschiedlichste Themen in Musik zu verarbeiten.

Neues Album „Creature of Habit“

Am 27. März 2026 erschien ihr neuestes Album „Creature of Habit“: scharfsinnige, pointierte Texte über Optimismus und das Leben. Die Neuerscheinung zeigt einmal mehr, dass Courtney Barnett eine beeindruckende Songwriterin ist.

Erfahrene Live-Künstlerin

Auch live ist sie bestens erprobt – ob auf Festivals wie Coachella oder Glastonbury oder als Support für The Rolling Stones. Die Bühne gehört ihr.

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Live in Deutschland

Im Herbst spielt Courtney Barnett zwei Live-Shows in Deutschland:

05. Oktober 2026 – Berlin, Huxleys Neue Welt, 20 Uhr

06. Oktober 2026 – Köln, Bürgerhaus Stollwerck, 21 Uhr

Der Vorverkauf startet am Freitag, den 10. April, um 10 Uhr über Eventim.de.