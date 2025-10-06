Nick Cave & The Bad Seeds kommen im Sommer 2026 nach Deutschland
Es gibt fünf Shows im Sommer, präsentiert vom ROLLING STONE. Die letzte Tour war ein Riesenerfolg.
Nick Cave & The Bad Seeds kehren im Sommer 2026 auf Tour nach Deutschland zurück, präsentiert vom ROLLING STONE. Zwischen Juni und August ist der Rockkünstler mit seiner Band in Lingen, Berlin, Dresden, München und Bonn zu Gast.
Zuletzt war Cave, den Fans auch den „Fürst der Finsternis“ nennen, in dieser Konstellation im vergangenen Jahr in Deutschland zu sehen. Die hochgelobte „Wild God“-Tour war restlos ausverkauft. 2024 machte er mit den Bad Seeds unter anderem in Oberhausen, Berlin, Hamburg, und München Halt. Im Januar und Februar 2026 stehen noch australische und neuseeländische Termine der Tour an, bevor es für die Gruppe nach Europa geht.
Hier sind Nick Cave & The Bad Seeds live zu sehen:
16.06.2026 – Lingen, Open Air an der EmslandArena
30.06.2026 – Berlin, Waldbühne Berlin
02.08.2026 – Dresden, Filmnächte am Elbufer
23.08.2026 – München, Königsplatz München
25.08.2026 – Bonn, Kunst!Rasen
So kommt man an Tickets
Der Vorverkauf startet am Mittwoch, den 8. Oktober, um 10 Uhr hier auf Eventim.
Das jüngste, 18. Album des australischen Musikers ist „Wild God“, das im August 2024 erschien. Das von Nick Cave und Warren Ellis produzierte Werk wurde von Dave Fridmann gemischt und enthielt die Singles „Wild God“, „Frogs“ und „Long Dark Night“. „Wild God“ ist das Ende einer Trilogie, die mit „Skeleton Tree“ begann.
Hier „Wild God“ live in Paris 2024 anschauen
Arte hatte im Anschluss an die europäische „Wild God“-Tour Arte die Aufzeichnung eines vollständigen, 2,5 Stunden langen Konzertes aus Paris veröffentlicht. Der Gig am 17. November 2024 in der Accor Arena war zugleich auch der Abschlussauftritt auf dem Kontinent. Ausschnitte des Mitschnitts sind auf YouTube zu sehen.