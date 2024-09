Nick Cave live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Anfahrt, Setlist

Nick Cave & The Bad Seeds sind zurück auf der Bühne – und mit ihnen auch neue Musik. Im Rahmen ihrer „The Wild God Tour“ werden sie im Herbst 2024 gleich fünfmal in Deutschland auftreten, um ihr 18. Studioalbum „Wild God“ live zu präsentieren. Angesichts der großen Nachfrage wurde eine zusätzliche Show in Berlin angesetzt.

Alle wichtigen Infos im Überblick zu den Hauptstadt-Gigs am Sonntag, den 29. September, und Montag, den 30. September, findet ihr hier.

Tickets

Für beide Berlin-Konzerte sind noch Tickets in allen Kategorien erhältlich. Sowohl Steh- als auch Sitzplätze stehen zur Verfügung, wobei die Preise je nach Kategorie zwischen 23 Euro und 125 Euro variieren.

Support

Im ersten Teil der UK- und Europatournee 2024 sind Dry Cleaning als Support-Act dabei. Die Band wurde 2018 in South London gegründet und besteht aus Sängerin Florence Shaw, Gitarrist Tom Dowse, Bassist Lewis Maynard und Schlagzeuger Nick Buxton. Die vier langjährigen Freund:innen hatten zuvor getrennt voneinander Musik gemacht, bevor sie sich vor sechs Jahren zum ersten Mal als Gruppe zusammenfanden. Ihre erste Single, „The Magic of Meghan“, erschien 2019 und war inspiriert von einem persönlichen Wendepunkt in Shaws Leben: Ihre Trennung fiel zufällig auf denselben Tag, an dem Prinz Harry und Meghan Markle ihre Verlobung bekannt gaben.

Zeiten

Die Shows beginnen um 19.15 Uhr, wobei der Einlass bereits ab 18.00 Uhr startet.

In der Regel spielt der Vor-Act etwa 45 Minuten bis eine Stunde. Sodass Nick Cave voraussichtlich gegen 20.30 Uhr die Bühne betritt. Das Konzert dürfte dann bis etwa 22.30 Uhr andauern, abhängig von der Setlist und eventuellen Zugaben.

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten zu hören:

„Joy“

„Frogs“

„Wild God“

„O Children“

„Jubilee Street“

„From Her to Eternity“

„Long Dark Night“

„Cinnamon Horses“

„Tupelo“

„Conversion“

„Bright Horses“

„I Need You“

„Straight to You“

„O Wow O Wow (How Wonderful She Is)“

„Final Rescue Attempt“

„Red Right Hand“

„The Mercy Seat“

„White Elephant“

Zugabe:

„Palaces of Montezuma“

„Papa Won’t Leave You, Henry“

„Into My Arms“

„As the Waters Cover the Sea“

Anfahrt

Adresse:

Uber Platz 1

10243 Berlin

Die Veranstalter empfehlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zur Anreise zur Uber Arena zu nutzen, da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind. In der Nähe der Uber Arena befinden sich zwei gut angebundene Haltestellen: S+U Warschauer Straße und der Ostbahnhof, die beide nur wenige Minuten zu Fuß entfernt sind.

Anreise mit der S- und U-Bahn:

S+U Warschauer Straße: Erreichbar mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9, S75 und den U-Bahn-Linien U1, U3.

Ostbahnhof: Von hier sind es ca. zwölf Minuten zu Fuß zur Arena, erreichbar mit den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S9 sowie zahlreichen Regionalzügen und Fernzügen (EC, IC, ICE, RB14, RE1, RE2, RE7).

Zusätzlich fahren an beiden Haltestellen Busse und Straßenbahnen:

S+U Warschauer Straße: Buslinien 300, 347, N1 (Nachtbus) und Trams M10, M13.

Ostbahnhof: Buslinien 140, 142, 147, 240, 248, 347, N40 (Nachtbus).

Anreise mit dem Auto:

Für die, die mit dem Auto anreisen müssen, wird empfohlen, der Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen.

Es gibt nur begrenzte Parkmöglichkeiten direkt an der Arena, die zudem mit den umliegenden Gebäuden geteilt werden. Das Parkhaus Arena & Plaza steht jedoch 24 Stunden zur Verfügung: