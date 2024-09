Nick Cave live: Martyn Casey fällt aus – Radiohead-Bassist auf Tour dabei

Für Nick Cave & The Bad Seeds steht die große Tournee an, um dort unter anderem erstmalig die Songs vom aktuellen Album „Wild God“ live zu performen. Doch nun gibt es einen Dämpfer: Bassist Martyn Casey kann nicht wie sonst mit auf der Bühne stehen. Wegen Krankheit muss er vertreten werden. Jetzt mit an Bord: Radiohead-Mitglied Colin Greenwood.

Genesungswünsche für Casey, Willkommensgrüße für Greenwood

Via Instagram hat Cave vermeldet: „Wir sind traurig mitteilen zu müssen, dass Martyn Casey krankheitsbedingt nicht bei der kommenden UK- und Europatournee dabei sein wird. Colin Greenwood wird bei diesen Konzerten am Bass sein. Die Band schickt Martyn ihre Liebe und besten Wünsche.“

In der Kommentarspalte zum Beitrag häufen sich die Genesungswünsche, aber auch viele freudige Stimmen zum Einspringen vom Radiohead-Bassisten Greenwood. So schreibt ein Fan: „Martin ist einer meiner liebsten Bassisten. Ich mag die Lines, die er spielt, sehr. ABER, Colin Greenwood ist auch nicht zu verachten und steht ganz oben auf der Liste. Killer-Spieler, die beiden.“

Wie steht es um Martyn Caseys Gesundheit?

Wie es konkret um den Gesundheitszustand von Casey steht oder auch wann oder ob er wieder zur Band stoßen kann, ist derzeit unbekannt. Der 64-Jährige gesellte sich im April 1990 zu Nick Cave & The Bad Seeds, als diese gerade ihre Platte THE GOOD SON betouren wollten und sich ihr vorheriger Bassist Kid Congo Powers von ihnen verabschiedete. Auch bei Grinderman ist der Engländer ein etabliertes Mitglied.