Wenige Tage vor der Veröffentlichung von „B-Sides And Rarities, Part II“ veröffentlichen Nick Cave & The Bad Seeds eine bisher ungehörte Live-Version von „Push The Sky Away“, dem Titelsong des gleichnamigen Albums von 2013.

Die Version wurde im Rahmen von „Film Music – Nick Cave & Warren Ellis“ in der Hamer Hall in Melbourne 2019 mit dem Melbourne Symphony Orchestra gespielt. Eigentlich gab es hier vor allem Stücke aus der gemeinsamen Arbeit der Musiker für den Film zu hören, die berührende Fassung von „Push The Sky Away“ wurde aber als Zugabe gereicht. Sowohl Cave als auch Ellis bezeichneten den Abend als ein Highlight in ihrer Karriere.

Am 22. Oktober erscheint mit B-Sides & Rarities Part II, der lang erwartete Nachfolger der Kollektion von lange vernachlässigten Songs von Nick Cave und seinen Bad Seeds auf Doppel-Vinyl, Doppel-CD, Deluxe-Doppel-CD und auf allen digitalen Plattformen. Mit dabei ist auch der Song „Vortex“.