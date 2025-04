Nick Drake: bald gibt es ungehörte Aufnahmen seines Debütalbums

Prince posthum in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen

Von Nick Drake wird es bald wieder neue Musik zu hören geben – zumindest in bislang unveröffentlichter Form. Am 25. Juli erscheint mit „The Making Of Five Leaves Left“ ein besonderes Release. Denn es soll rare Outtakes und bisher unbekannte Songs aus den Aufnahmesessions seines Debütalbums beinhalten. Das Material stammt von alten Mono-Abhörspulen, die die Entstehungsgeschichte von „Five Leaves Left“ dokumentieren. Das Mastering übernahmen John Wood und Simon Heyworth.

Die Songs werden auf vier Scheiben präsentiert

Das Projekt erscheint als 4-CD- und 4-LP-Boxset, begleitet von einem 60-seitigen illustrierten Buch, das Einblicke in die Hintergründe der Platte sowie in die Atmosphäre der damaligen Aufnahmen gibt. Die erste Disc enthält sechs frühe Fassungen von Songs, darunter frühe Versionen von „Mayfair“ und „Time Has Told Me“. Auf der zweiten CD finden sich zwölf Stücke – darunter fünf bisher ungehörte Aufnahmen aus der Zusammenarbeit mit dem Bassisten Danny Thompson. Disc drei liefert alternative Versionen von Klassikern wie „Way To Blue“ und „Saturday Sun“. Schließlich bildet eine rekonstruierte Version des Albums „Five Leaves Left“ den Abschluss, so wie Nick Drake es erstmals vollständig gehört haben soll.



Nick Drake nahm er drei Alben auf: „Five Leaves Left“, „Bryter Layter“ und „Pink Moon“. Zu Lebzeiten blieb ihm der kommerzielle Erfolg jedoch weitgehend verwehrt und in seinen letzten Lebensjahren litt er zunehmend an Depressionen.

Nick Drake starb 1974 im Alter von nur 26 Jahren an einer Überdosis Antidepressiva. Ein Jahrzehnt später wurde seine Musik wiederentdeckt, vor allem durch Musiker wie R.E.M. oder Norah Jones, die ihn als Inspiration nennen.