Nick Reiner fordert Zugriff auf 1,5-Millionen-Dollar-Treuhandvermögen für seine Anwaltskosten

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Nick Reiner fordert Zugriff auf sein über 1,5 Millionen Dollar umfassendes Treuhandvermögen, um damit seine Anwaltskosten zu decken – während er wegen des mutmaßlichen Mordes an seinen Eltern Rob und Michele Reiner vor Gericht steht.

In einem am Montag (8. Juni) beim kalifornischen Nachlassgericht eingereichten Antrag behauptet Nick, der von seinen Eltern zu seinen Gunsten eingerichtete Trust enthalte „eindeutige Anweisungen darüber, wann die Gelder“ auszuzahlen seien. Die erste Hälfte sollte laut dem Antrag „Nick direkt ausgezahlt werden, wenn er 30 wird“, der Rest der Mittel bei Vollendung seines 35. Lebensjahres.

„Diese Ausschüttungen sind verpflichtend und bedingungslos“, heißt es in dem Antrag.

Treuhänder verweigert Auszahlung

Nick zufolge erhielt er jedoch kein Geld, als er 2023 seinen 30. Geburtstag feierte, und hat seitdem keine Mittel freischalten können. Er wirft dem aktuellen Treuhänder Paul Kanin vor, „eine wechselnde Reihe von Ausreden und Rechtfertigungen“ vorzuschieben, um die Gelder zurückzuhalten. Dazu gehörten laut dem Antrag auch „unbelegte ‚Bedenken‘ hinsichtlich Nicks angeblicher Kompetenz, ‚einen Trust zu verwalten‘.“

Kanin soll darauf bestanden haben, dass Nick sich vor jeder Auszahlung entweder mit ihm selbst oder seiner Nachfolgerin Jodi Montgomery treffen müsse, um zu beurteilen, ob Nick in Angelegenheiten des Trusts vernünftige Entscheidungen treffen könne. Montgomery soll zudem gefordert haben, dass Nick sich mit einem von ihr engagierten „Strafrechtsberater“ trifft, um seinen Fall zu besprechen. (Der Antrag behauptet darüber hinaus, Montgomery habe bereits einen Berater auf eigene Initiative hinzugezogen – „vermutlich auf Nicks Kosten“ – und dafür Geld aus dem Trust verwendet.)

Kanin und Montgomery antworteten zunächst nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Missbrauch treuhänderischer Befugnisse

Der Antrag argumentiert, die Auszahlung von Geldern, die Nick bereits mit seinem 30. Geburtstag zugestanden hätten, an Bedingungen zu knüpfen, „übersteige jede legitime treuhänderische Sorgfaltspflicht im Rahmen des Trusts“. Weiter legt der Antrag Nicks genaue Beweggründe dar: Er benötige das Geld zur Deckung „seiner Anwaltskosten“ sowie um sich „grundlegende Bedarfsartikel“ kaufen zu können – darunter Socken und Hygieneartikel – sowie Waren aus dem Gefängniskiosk.

„Angesichts der gegenwärtigen Umstände stellt die Weigerung, diesen Anträgen stattzugeben, einen Missbrauch des Ermessensspielraums des Treuhänders dar. Nick wartet derzeit auf seinen Prozess wegen zweifachen Mordes. Es gibt keine wichtigere Verwendung für sein Geld“, heißt es in dem Antrag.

Der Antrag führt ferner aus, dass Nick das Geld aus seinem Trust nutzen würde, um den renommierten Strafverteidiger Alan Jackson erneut zu mandatieren. Jackson war ursprünglich als Nicks Verteidiger in dem Strafverfahren vorgesehen, trat jedoch im Januar abrupt zurück und verwies auf „Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle lagen, und vor allem außerhalb von Nicks Kontrolle“. (Seitdem wird Nick von einem Pflichtverteidiger vertreten.)

Jacksons Erklärung zum Mandat

Einer eidesstattlichen Erklärung zufolge, die Jackson dem Nachlassgerichtsantrag beifügte, war es ein Vertreter der Familie Reiner, der ihn nach Nicks Verhaftung als Anwalt beauftragte; Nicks Geschwister sollen „mündlich“ zugestimmt haben, für die Verteidigung ihres Bruders aufzukommen. Ende Dezember teilten die Familienvertreter Jackson jedoch mit, dass sie sein Honorar nicht länger zahlen würden. Jackson bekräftigte zugleich seine Bereitschaft, Nicks Verteidigung zu übernehmen, sofern dieser Zugang zu seinem Treuhandvermögen erhält, um die Anwaltskosten zu begleichen.

Nick ist wegen zweifachen Mordes ersten Grades angeklagt – ihm wird vorgeworfen, seine Eltern erstochen zu haben. Im Februar plädierte er in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig. Sein Nachlassgerichtsantrag streift den Strafprozess nur am Rande, darunter mit der prägnanten Aussage: „Nick liebte seine Eltern und ist am Boden durch ihren Tod. Doch die Frage, was mit ihnen geschehen ist und was nicht, steht in diesem Trust-Verfahren nicht zur Debatte.“