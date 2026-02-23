Nick Reiner bekennt sich nicht schuldig – Staatsanwalt prüft Todesstrafe

Nick Reiner hat sich im Fall der grausamen Messerattacken, bei denen seine Eltern, der gefeierte Hollywood-Regisseur Rob Reiner und die Fotografin sowie Philanthropin Michele Reiner, getötet wurden, nicht schuldig bekannt.

Nick, 32, erschien am Montag in einem Gerichtssaal in der Innenstadt von Los Angeles in brauner Gefängniskleidung zu seiner dritten Anhörung vor einem Richter in diesem Fall. Er wirkte aufmerksam und blickte sich aus einer Plexiglas-Haltebox im Gerichtssaal um.

Sein Plädoyer ließ er durch seinen Pflichtverteidiger vortragen und sprach nur einmal selbst, als der Richter ihn direkt ansprach. Er antwortete mit Ja, als er gefragt wurde, ob er verstehe, dass sein Fall am 29. April erneut aufgerufen werde, um die vorläufige Anhörung anzusetzen.

Staatsanwaltschaft prüft Todesstrafe

Nach der Anhörung erklärte der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, die Staatsanwaltschaft habe den Großteil ihrer Beweismittel an die Verteidigung übergeben, warte jedoch noch auf den abschließenden Bericht des Gerichtsmediziners. Er sagte, der Fall komme weiterhin für die Todesstrafe infrage, und seine Behörde durchlaufe einen „strengen Prozess“, um zu entscheiden, ob diese beantragt werde.

„Wir werden alle erschwerenden und mildernden Umstände prüfen, und wir haben die Verteidigung eingeladen, uns sowohl schriftlich als auch mündlich in einem Treffen alle Argumente vorzulegen, die sie im Hinblick auf unser weiteres Vorgehen oder ein Absehen von der Todesstrafe anführen möchte“, sagte er. „Die erfahrensten Personen in der Staatsanwaltschaft mit Erfahrung in Todesstrafenfällen werden mir bei der Bewertung dieser Informationen helfen.“

Nick wurde am 14. Dezember 2025 festgenommen, nur wenige Stunden nachdem die Leichen seiner Eltern im Hauptschlafzimmer ihres Hauses im wohlhabenden Stadtteil Brentwood in Los Angeles gefunden worden waren, teilte die Polizei mit. Rob Reiner, der in der wegweisenden Sitcom „All in the Family“ mitspielte, bevor er bei Erfolgsfilmen wie „This Is Spinal Tap“, „Stand by Me“ und „The Princess Bride“ Regie führte, und Michele Reiner, die ihren Mann am Set seiner klassischen Komödie „When Harry Met Sally“ kennengelernt hatte, starben laut Gerichtsmediziner des Countys an „multiplen scharfen Gewalteinwirkungen“. Nick wurde in zwei Fällen des Mordes ersten Grades angeklagt, wobei die Staatsanwaltschaft ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe benannte.

Psychische Erkrankung und Vorgeschichte

Nach den Tötungen machten Nicks Probleme mit seiner psychischen Gesundheit und seiner Drogenabhängigkeit Schlagzeilen. Vier Tage nach der Festnahme bestätigten Quellen gegenüber ROLLING STONE, dass Nick vor dem schockierenden Doppelmord wegen Schizophrenie behandelt worden war. Im vergangenen Monat sagte eine Quelle der „New York Times“, bei Nick sei zudem eine schizoaffektive Störung diagnostiziert worden, eine Erkrankung, die psychotische Symptome wie bei Schizophrenie mit Stimmungsproblemen wie Depressionen oder Manie verbindet. Quellen zufolge habe Nick 2020 unter einer vertraulichen Vormundschaft gestanden. Die Zeitung berichtete weiter, er habe im Rahmen seiner Behandlung psychiatrische Medikamente eingenommen, die offenbar wirkten, doch Nebenwirkungen hätten ihn etwa einen Monat vor dem Tod seiner Eltern zu einem Wechsel veranlasst.

Unklar war zunächst, was zu Nicks Vormundschaft führte, doch Polizeiprotokolle, die ROLLING STONE vorliegen, bestätigen, dass Beamte des LAPD 2019 zweimal zum Haus der Reiners gerufen wurden. Der erste Einsatz am 25. Februar 2019 wurde um 21:51 Uhr als Kontrollanruf zum Wohlergehen registriert, mit dem Hinweis für den eintreffenden Beamten, sich bei einer Frau im Haus zu melden. Der zweite Anruf ging am 27. September 2019 um 16:39 Uhr ein und wurde als „mental“-Einsatz mit Beteiligung eines Mannes geführt. In den Protokollen sind weder die anrufende Person noch die betroffenen Personen aufgeführt. Als Nick am 17. Dezember erstmals vor Gericht erschien, trug er ein ärmelloses blaues Suizidpräventionsgewand und eine Fußfessel.

Aussagen von Conan O’Brien und frühere Interviews

Die Reiners hatten am Abend vor dem Auffinden ihrer Leichen an Conan O’Briens Weihnachtsfeier teilgenommen. Quellen sagten ROLLING STONE, Nick habe bei der Veranstaltung „antisoziales Verhalten“ gezeigt, etwa indem er Menschen düster angestarrt habe. O’Brien brach kürzlich in einem Podcast sein Schweigen zu der Tragödie. „Ich kannte Rob und Michele, und dann kam ich ihnen immer näher und sah sie sehr häufig. Meine Frau und ich sahen sie oft, und sie waren so – sie waren einfach so liebenswerte Menschen“, sagte O’Brien im Gespräch mit dem „New Yorker“. „Und diese Erfahrung zu machen, jemandem Gute Nacht zu sagen, ihn gehen zu sehen und am nächsten Tag zu erfahren, dass er tot ist … Ich glaube, ich stand danach eine ganze Weile unter Schock. Es gibt kein anderes Wort dafür. Es ist einfach sehr – es ist so furchtbar. Ja, es ist einfach so furchtbar.“

Nick hatte zuvor offen über seine jahrelange Behandlung wegen Drogenabhängigkeit gesprochen. 2016 sagte er dem „People“-Magazin, er sei mit 15 Jahren erstmals in eine Entzugsklinik gegangen und habe später mehr als ein Dutzend Behandlungsprogramme durchlaufen. Er sei zudem in Maine, New Jersey und Texas obdachlos gewesen. Später schrieb er ein lose auf seinen Erfahrungen basierendes Drehbuch, aus dem der Film „Being Charlie“ aus dem Jahr 2016 entstand, bei dem sein Vater Regie führte.

Frühere Gewalteskalation und familiäre Aussagen

In einem Interview mit der „Los Angeles Times“ aus dem Jahr 2015 sagten die Reiners, sie hätten Schwierigkeiten gehabt, die Betreuung ihres Sohnes zu organisieren. „Wenn Nick uns sagte, dass es für ihn nicht funktionierte, hörten wir nicht zu“, sagte Rob. „Wir waren verzweifelt, und weil die Leute Diplome an ihren Wänden hatten, hörten wir auf sie, obwohl wir auf unseren Sohn hätten hören sollen.“

Im „Dopey“-Podcast sprach Nick 2018 offen über seine Abhängigkeit und erinnerte sich an eine gewalttätige Episode während eines Drogenrausches, bei der er das Gästehaus seiner Eltern verwüstete. „Ich bin zehn Runden mit meinem Gästehaus gegangen“, sagte er und beschrieb Tage ohne Schlaf unter dem Einfluss von Stimulanzien, bevor er begann, Gegenstände, darunter einen Fernseher, zu schlagen. Auf die Frage, ob er sich verletzt habe, sagte er, er könne sich nicht erinnern. Der Vorfall führte zu einer weiteren Intervention und einem Flug nach Boston, während dessen er nach eigenen Angaben einen durch Kokain ausgelösten Herzinfarkt erlitt. Seine Handlungen, sagte er, hätten „keine Logik“ gehabt.