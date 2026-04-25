Rob und Michele Reiners Sohn Jake schreibt erschütternden Essay: Sie zu verlieren sei „zu niederschmetternd, um es zu begreifen“

Jake Reiner, Sohn von Rob und Michele Reiner, hat den „lebendigen Alptraum“ beschrieben, den er seit dem Tod seiner Eltern im Dezember durchlebt – in einem emotionalen Essay, den er am Freitag auf Substack veröffentlichte. „Nichts kann einen darauf vorbereiten, wie es sich anfühlt, beide Eltern gleichzeitig und auf einen Schlag zu verlieren“, schrieb er. „Es ist zu niederschmetternd, um es zu begreifen.“ Es ist die ausführlichste Stellungnahme, die er seit der Verhaftung seines jüngeren Bruders Nick abgegeben hat – dieser wurde wegen Mordes ersten Grades angeklagt, weil er den Filmemacher und dessen Frau erstochen haben soll.

„Wir haben in dieser Nacht auf die brutalste vorstellbare Weise mehr als die Hälfte unserer Familie verloren“, schrieb er. „Natürlich ist der Verlust eines Elternteils immer verheerend – aber nichts ist vergleichbar damit, beide gleichzeitig zu verlieren und obendrein zu wissen, dass der eigene Bruder im Mittelpunkt des Ganzen steht. Es ist fast unmöglich zu verarbeiten.“

„Ich verstehe, dass die Menschen Fragen haben, was damals passiert ist“, fuhr er fort. „Manche dieser Antworten werden mit der Zeit kommen. Aber einige Dinge gehören allein unserer Familie, und sie für uns zu behalten ist der einzige Weg, das Wenige zu schützen, das uns von etwas geblieben ist, das uns genommen wurde.“

Liebevolle Worte für die Eltern

Der Großteil von Reiners Essay besteht jedoch aus liebevollen Würdigungen: für Michele, die er als mitfühlend und heimlich witzig beschreibt, und für seinen Vater, der ihm zufolge abseits der Kamera genauso herzlich und gütig war wie der Schauspieler und Regisseur, den die Öffentlichkeit kannte. Er erinnert sich an Besuche am Broadway und Baseballspiele. Und er schreibt, wie dankbar er seiner Familie für deren Rückhalt war, als er ankündigte, seine Karriere vom Journalismus zur Schauspielerei wechseln zu wollen.

Im Kern aber handelt Reiners Essay von der Trauer. Er schildert den unmittelbaren Schock, als seine Schwester Romy ihm mitteilte, dass beide Eltern gestorben seien. (Romy, schrieb er, werde die Geschichte selbst erzählen, wenn sie sich dazu bereit fühle.) Und den sofortigen Schmerz darüber, dass seine Eltern ihn nicht mehr heiraten sehen, kein zukünftiges Kind in den Armen halten und nicht miterleben werden, was er in seinem gewählten Beruf noch erreicht. „Es bricht mir gleichzeitig das Herz und macht mich rasend“, schrieb er.

Außerdem gab er eine Antwort für all jene, die seit dem Tod der Reiners auf ihn zugekommen sind und sagten, sie wüssten nicht, was sie sagen sollen. „Die Wahrheit ist: Es gibt nichts zu sagen“, schrieb er. „Ich bitte nur um Liebe und Mitgefühl – dieselben Grundsätze, nach denen meine Eltern gelebt haben.“

Bevorstehender Geburtstag als Anstoß

In einem Instagram-Post erklärte er, dass er demnächst 35 werde – und deutete damit an, dass ihn der bevorstehende Geburtstag dazu bewogen habe, sich zu öffnen. „In den letzten vier Monaten habe ich viel über Trauer gelernt. Ich möchte [dem Autor David Kessler, Gründer von Grief.com] danken, der mir bei der Bewältigung dieser grausamen Zeit eine unschätzbare Stütze war, ebenso meiner Familie und meinen Freunden“, schrieb er.

Im Dezember hatten Jake und Romy gemeinsam eine Stellungnahme zum Tod ihrer Eltern veröffentlicht. „Worte können den unvorstellbaren Schmerz, den wir in jedem Moment des Tages empfinden, nicht annähernd beschreiben“, hieß es darin. „Der entsetzliche und zermürbende Verlust unserer Eltern Rob und Michele Reiner ist etwas, das niemand erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern – sie waren unsere besten Freunde.“ Im März ehrten die Oscars das Vermächtnis der Reiners mit einem bewegenden Tribute, bei dem zahlreiche Schauspielerinnen und Schauspieler auftraten, die mit Rob zusammengearbeitet hatten.

Im Februar plädierte Nick Reiner auf nicht schuldig. Eine Voruntersuchung ist für Mittwoch angesetzt.