Nickelback schließen sich Patrioten-Tournee von Trump-Freund Kid Rock an

Die „Make America Great Again“-Bewegung breitet sich längst auch in der Musik aus. Die meisten Rock- und Popstars bleiben dem zukünftigen, 47. US-Präsidenten Donald Trump fern. Nicht so Kid Rock. Der Südstaaten-Muskelprotz trommelt schon seit Jahren für Trump, und wer ihm quer kommt, wie die US-Kollegen von ROLLING STONE, dem wird auch schon mal gedroht.

Beim „Rock The Country“-Festival im kommenden Jahr will Kid Rock nun mit Sinnesgenossen klare Ansagen machen: „Rock The Country is more than a festival. It’s a movement, a gathering of hardworking, God-fearing patriots who love America and believe in the power of live music to bring people together.“ – „Rock The Country ist mehr als nur ein Festival. Es ist eine Bewegung. Eine Zusammenkunft hart arbeitender, gottesfürchtiger Patrioten, die Amerika lieben und an die Kraft der Live-Musik glauben, Menschen zusammenzubringen“, postete er.

Bibeltreue Red-State-Ansage eines Redneck. „Hier fließt das Bier“, schreibt das Festival auf Instagram. „Die Liebe strömt und die Musik regnet wie eine Show Boom! 💥 Seid ihr bereit dafür? Die Rock the Country 2025-Besetzung ist da. Und sie ist vollgepackt mit den Besten der Branche. Macht euch bereit für ein Festival, das größer, mutiger und besser als je zuvor sein wird. Der Ticketverkauf beginnt am 15. November. Aber der Vorverkauf für unsere Rock the Country-Insider beginnt um 12 Uhr Ortszeit. Markiert einen Freund und macht euch bereit zum Rocken!“

Kid Rock auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beim Lineup überrascht eine Personalie. Neben Hank Williams, Jr. und Lynyrd Skynyrd sind auch Nickelback dabei. Dass die Band um Chad Kroeger nicht gerade progressiv ist, ist bekannt. Allerdings passen sie nicht so recht ins MAGA-Bild, denn sie sind Kanadier.

Kid Rock wird zusammen mit Nickelback zwischen April und Juli 2025 in elf Städten in ganz Amerika als Headliner auftreten, im Vergleich zu sieben Städten bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung.

Rock the Country macht Halt in Livingston, Louisiana; Knoxville, Tennessee; York, Pennsylvania; Hastings, Michigan; Little Rock, Arkansas; Sioux Falls, South Dakota; Poplar Bluff, Missouri; Ocala, Florida; Anderson, South Carolina; und Ashland, Kentucky. Der Stopp in Cullman, Alabama, wird als „Rock the South“ vermarktet.

Das Programm der jeweils zweitägigen Veranstaltungen variiert je nach Stadt. Zu den teilnehmenden Künstlern gehören Hank Williams Jr., Lynyrd Skynyrd, Three Doors Down, Travis Tritt, Gavin Adcock, Tracy Lawrence, Treaty Oak Revival, Aaron Lewis and the Stateliners, Ella Langley, Upchurch, Diamond Rio, Ole 60, Little Texas und Hudson Westbrook.

Nickelback: „Es ist etwas Besonderes, mit den Fans in diesen Gemeinden in Kontakt zu treten“

Logan Crosby, Them Dirty Roses, Vincent Mason, Clay Walker, Ty Myers und Bayker Blakenship werden ebenfalls auftreten. Bei einer Happy Hour im Stil der Neunziger werden Shenandoah, Mark Chestnutt, Jo Dee Messina, Sammy Kershaw, Deana Carter, Afroman, Ying Yang Twins, Tone Loc und Dee Jay Silver auftreten.

„Wir freuen uns sehr darauf, auf Tour zu gehen und einige tolle Städte zu besuchen, vor allem an Orten, an denen wir noch nie zuvor gespielt haben“, sagte Michael Kroeger von Nickelback in einer Erklärung. „Es ist etwas Besonderes, mit den Fans in diesen Gemeinden in Kontakt zu treten, und wir sind bereit, unser Bestes zu geben und das Land so richtig zu rocken.“

Headliner-Auftritt von Jason Aldean

Die Szene bei „Rock the Country 2024“ war auffallend politisch: Viele amerikanische Flaggen, reichlich Trump-2024-Merchandising-Artikel sowie ein einleitender Auftritt von Tucker Carlson und ein Headliner-Auftritt von Jason Aldean. D

onald Trump selbst lieferte eine Videobotschaft, die während des Kid-Rock-Sets erschien. Darin lobte er Rocks „fleißige, gottesfürchtige Rock’n’Roll-Patrioten“ und forderte sie auf, „Amerika wieder zum Rocken zu bringen“.

Rock hat seine Pro-Trump-Haltung im Laufe der Jahre immer mehr angenommen, und er zögert nicht, dies zuzugeben, nachdem die Präsidentschaftswahlen 2024 zugunsten seines Kandidaten entschieden wurden. „Glaubt ihr, ich mag Trump, weil er ein netter Kerl ist?“, sagte Rock Anfang des Jahres dem ROLLING STONE. „Ich wähle nicht den Diakon einer Kirche. Dieser Motherfucker gewinnt gerne. Er betrügt auch gerne bei seinem verdammten Golfspiel. Ich will diesen Kerl in meinem Team. Ich will den Kerl, der sagt: „Ich werde mit dir kämpfen.“

Er fügte hinzu: „Als ich mich darauf festlegte, wusste ich, dass das das Ende meiner Karriere bedeuten könnte. Aber ich habe darauf gesetzt, dass es da draußen viele Gleichgesinnte gibt.“