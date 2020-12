Nico Santos spielt exklusives Nikolaus-Konzert für den guten Zweck

Es ist eigentlich kaum möglich, Nico Santos zu entkommen: Der Sänger ist in den letzten Jahren mit seinem raffinierten Mix aus HipHop, Soul, R’n’B, Pop und eingängigen Texten auf allen Kanälen zu hören. Nun spielt er exklusiv mit ROLLING STONE und auf seinem YouTube-Kanal ein Nikolaus-Konzert für einen guten Zweck. Alle Spenden kommen vollständig Kinder und Familien in Not SOS Kinderdörfer weltweit zugute.

Nico Santos Hit-Single „Rooftop“ lief 2017 auf Spotify wie im Radio rauf und runter (wie auch andere Single-Erfolge: „Unforgettable“, „Safe und „Oh Hello“), mit Kollegin Lena Meyer-Landrut und dem Duett „Better“ eroberte er im letzten Jahr die Charts.

Nico Santos so persönlich wie nie

Aber auch 2020 ist wieder ein Santos-Jahr – und das nicht nur, weil er als Juror bei „The Voice Of Germany“ dabei ist! Das zweite, selbstbetitelte Album des Sängers erschien im Mai und dürfte vorläufig sein persönlichstes sein. Der 27-Jährige singt von einer großen Liebe, die in die Brüche ging, von Sehnsucht, geteilte Erinnerungen, Eifersucht, Selbstzweifeln, neuen Anfängen. Natürlich gelangen Santos gleich mehrere Chart-Erfolge – das unwiderstehliche „Like I Love You“ und das etwas ruppige „Play With Fire“ zum Beispiel.

Doch es dominieren vor allem auch nachdenkliche Töne: In „Walk In Your Shoes“ geht es etwa um seinen besten Freund in Jugendtagen, der bei einem Autounfall verstarb. Harter Tobak! Doch Santos weiche, schneidende Stimme, die hörbar seinem Vorbild Michael Jackson folgt, vermittelt dennoch Zuversicht und Wärme.

Inzwischen gibt es das neue Album „Nico Santos“ auch als Special Edition mit neuen Stücken wie der Single „Running Back To You“ mit den DJ-Größen Jensen und Alle Farben.

Exklusiv für Leser des ROLLING STONE stellt Nico Santos zur Festzeit am Nikolaustag gleich mehrere seiner Songs live vor. Zuschauer sind dazu aufgerufen, zum Genuss von Live-Versionen von unter anderem „Play With Fire, „Safe“, „Rooftop“ und „Better“ für Kinder und Familien in Not SOS Kinderdörfer weltweit und damit für den guten Zweck zu spenden.