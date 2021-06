„The Voice of Germany“: Sarah Connor und Johannes Oerding in der Jury

Im Mai sorgte Billie Eilish mit ihrem „Vogue“-Shooting für ein kleines Erdbeben auf Instagram. Im Interview mit dem ROLLING STONE verriet die Sängerin jetzt, was sie von all den körperbezogenen Kommentaren hält

Instagram und Billie Eilish pflegen zurzeit ein ambivalentes Verhältnis. Einerseits zählen gleich drei Bilder der Sängerin zu den zehn am öftesten geliketen Instagram-Posts aller Zeiten, andererseits bekommt die 19-jährige immer wieder zu spüren, was es heißt, als junge Frau im Rampenlicht zu stehen und verurteilt zu werden. In einem Interview mit dem amerikanischen ROLLING STONE äußerte sich Eilish jetzt zu den Reaktionen, die auf ihr „Vogue“-Shooting im Mai 2021 folgten. Wie der Fokus immer wieder auf Eilishs Körper landete Seit ihrem Durchbruch mit der Single „Ocean Eyes“ im Jahr 2015 machte Eilish ihren Oversized-Look zum Markenzeichen. Damit stellte sie jahrelang…