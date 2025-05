Nicolas Cage: „Ich bin nicht Nick Cave!“

Nicolas Cage s Tag ist nicht komplett, wenn er nicht mindestens einmal mit Nick Cave verwechselt wird. In einem aktuellen Interview mit der Zeitung The Guardian verriet der Schauspieler, wie oft Menschen ihn mit dem Musiker verwechseln. Und erzählte von einer ihrer ersten Begegnungen.

Schauspieler erzählt von alltäglichen Verwechslungen mit dem Musiker

„Ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht mit Nick Cave verwechselt werde“, sagte Cage. „Die Leute sagen auch: ‚Hey, Nick, du warst großartig in The Hunger‘, diesem tollen David-Bowie-Film.

Nicolas Cage erinnert sich an erste Begegnung mit Nick Cave

„Ich erinnere mich, dass Cave sehr nett war. Wir waren in einem Tierheim. Ich glaube, es war das Sealy Animal Hospital in Texas. Und er war fantastisch. Ich habe ihn begrüßt und ihm die Hand geben wollen. Ich sagte: ‚Nur ein Buchstabe trennt uns. G. Nick Cave, Nick Cage.’“

Nick Cave berichtet 2022 in „Red Hand Files“ über häufige Verwechslungen

Cave hat selbst einige Geschichten über Verwechslungen zu erzählen. Im Jahr 2022 antwortete er auf eine Fanfrage in seinem Blog „ Red Hand Files “, ob er Cage jemals getroffen habe. „Die Leute verwechseln mich ständig mit Nicolas Cage“, sagte er. „Wenn ich zum Beispiel durch den Zoll gehe, schaut der Zollbeamte auf meinen Pass. Und sagt: ‚Schön, dass Sie bei uns sind, Mr. Cave. Ich habe Sie in Face/Off gesehen. Oder so etwas in der Art. Manchmal ist das etwas nervig. Aber man gewöhnt sich daran.“

Nick Caves Version des ersten Treffens: Healesville Sanctuary in Australien

Caves Erinnerung an ihre erste Begegnung ist ähnlich. Nur dass sie sich seiner Version zufolge im Healesville Sanctuary in Victoria, Australien, befanden. „Plötzlich taucht aus dem Nichts ein Sicherheitsmann in einem dunklen Anzug mit Ohrhörer und Sonnenbrille auf. Und fragt mich, ob ich Nick Cave bin. Ich sage: ‚Ja, schon‘. Er sagt: ‚Könnten Sie mir bitte folgen?’“, erzählte er. ‚Also folge ich dem Sicherheitsmann in einen kleinen privaten Raum neben der Hauptbar. Dort sitzt Nicolas Cage. Er trägt einen Porkpie-Hut. Und hält ein Didgeridoo in der Hand. Nicolas Cage ruft: ‘Nur ein Buchstabe trennt uns!‘, springt von seinem Stuhl auf und drückt mir begeistert die Hand.“

Eine Band namens Nicolas Cage Fighter sorgt für weitere Verwirrung

In Australien ist Cages Name auch mit einer Hardrock-Band namens Nicolas Cage Fighter verbunden. „Ich finde sie großartig“, sagte er. „Ihre Songs sind kraftvoll. In den Texten geht es darum, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen. Niemals Opfer zu sein. Und herauszufinden, wie man seine Probleme lösen kann.“