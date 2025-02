Ex-Freundin von Nicolas Cage verklagt ihn und den gemeinsamen Sohn

Die Hollywood-Schauspielerin Christina Fulton hat in einer Klage ihren Ex-Freund Nicolas Cage sowie ihren gemeinsamen Sohn Weston angeklagt. Sie beschuldigt ihren Sohn, sie im vergangenen Jahr während eines Streits brutal angegriffen zu haben. Weston Cage, ein 34-jähriger „professioneller Kämpfer“, wurde daraufhin verhaftet und wegen Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe angeklagt. Fulton geht noch weiter und erhebt auch Vorwürfe gegen Nicolas Cage, den sie nicht nur für das Verhalten seines Sohnes verantwortlich macht, sondern auch für seine unterlassene Hilfeleistung.

Zur Klage der Ex-Freundin

Christina Fulton beschreibt in ihrer Klage, dass der Angriff durch ihren Sohn in einem „manischen Wutausbruch“ erfolgt sei. Sie erklärt, dass sie nach besorgniserregenden Nachrichten von Westons Freunden im April 2024 zu ihm geeilt sei, nur um von ihm auf dem Parkplatz, im Aufzug und in der Lobby seines Wohnhauses angegriffen worden zu sein. Ihre Verletzungen, darunter ein Schädeltrauma, Hals- und Rachenverletzungen sowie Zahn- und Bauchtraumata, führten zu langfristigen physischen und psychischen Folgen, einschließlich einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Auch einen Tinnitus soll der Angriff hervorgerufen haben. Weston Cage hatte bereits im Juni 2024 eine Verhaftung wegen Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe hinter sich, als er ebenfalls seine Mutter und eine andere Person attackiert hatte.

Hat Nicolas Cage seiner Ex-Freundin nicht geholfen?

In der Klage wird auch behauptet, dass Nicolas Cage, trotz des Wissens um die psychischen Probleme seines Sohnes, dessen Verhalten begünstigt habe – durch finanzielle Unterstützung, etwa durch den Kauf einer Wohnung für ihn und gemeinsamen Alkoholkonsum. Cage soll Weston wiederholt aus dem Gefängnis befreit und in einer Weise unterstützt haben, die das Problem weiter verschärfte, anstatt es zu lösen. Cages Anwalt bezeichnete die Klage als „absurd“ und erklärte, der Schauspieler habe keinen Einfluss auf das Verhalten seines Sohnes. Auch Westons Anwalt bezeichnete die Klage als Versuche von Fulton, „Geld und Aufmerksamkeit zu erlangen“, um aus der angespannten Familiensituation Kapital zu schlagen.