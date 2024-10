Nicolas Cage warnt vor KI – „will dir dein Instrument wegnehmen“

Nicolas Cage hat am Sonntag (20. Oktober) bei seiner Rede anlässlich des Newport Beach Film Festivals junge Schauspieler:innen vor dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in Hollywood-Produktionen gewarnt. „Filmdarstellung ist für mich ein handgemachter, organischer Prozess“, so der „Ghost Rider“-Darsteller, während er Newcomer:innen Mut zusprach. „Es kommt aus dem Herzen, es kommt aus der Fantasie, es kommt aus den Gedanken und Details. Aus dem Nachdenken und Feilen und Vorbereiten“, plädierte der 60-Jährige für sein Handwerk, ganz ohne technische Hilfsmittel.

„Es gibt eine neue Technologie in der Stadt“

Das Festival im Süden Kaliforniens zeichnete Cage mit dem Icon Award aus. Bei seiner Dankesrede lenkte der Schauspieler ein Augenmerk auf die sich in der Branche ausbreitende KI-Nachbildung von Akteur:innen. Konkret bezog er sich auf die „EBDR“-Methode. Das steht für „Employment-based digital replica“ und erlaubt Film- und Fernsehproduzenten, generative KI zur Nachbildung von Darsteller:innen zu verwenden. Voraussetzung: Sie haben bereits bei der jeweiligen Produktion physisch teilgenommen.

„Es gibt eine neue Technologie in der Stadt. Es ist eine Technologie, mit der ich mich bis vor kurzem 42 Jahre lang nicht auseinandersetzen musste“, zitierte „Deadline“ den Preisträger. „Diese Technologie will dir dein Instrument wegnehmen. Wir als Filmschauspieler sind die Instrumente. Wir verstecken uns nicht hinter Gitarren und Schlagzeug“, mahnte der Oscar-Gewinner.

Trotz Regelungen – Cage ist es ernst

Zur Beendigung des Hollywood-Streiks im vergangenen Jahr hatten die Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA und die Film- und Fernsehproduzent:innen unter anderem verhandelt, dass Betroffene trotzdem für die eingesparten Drehtage bezahlt werden müssten. Nicolas Cage, dessen Cameo-Auftritt im Film „The Flash“ im Nachhinein künstlich manipuliert wurde, scheint das dennoch nicht auszureichen.

Daher riet er vor allem der neuen Generation zur Vorsicht: „Ich bitte euch über Folgendes nachzudenken, wenn ein Studio mit einem Vertrag an euch herantritt, der erlaubt, „EBDR“ für eure Performance zu nutzen. Ich nenne es „MVMFMBMI“ – meine Stimme, mein Gesicht, meinen Körper, meine Vorstellungskraft“, erklärte Nicolas Cage mit Nachdruck. Und er gab noch einen Tipp: „Schützt euer Instrument.“