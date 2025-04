Nicolas Cage: Sohn entgeht Gefängnis, muss in Psychiatrie

Weston Coppola Cage, der erwachsene Sohn der Schauspieler Nicolas Cage und Christina Fulton, wurde am Mittwoch ein zweijähriges Diversionsprogramm für psychische Gesundheit gewährt, um zwei Anklagen wegen schwerer Körperverletzung beizulegen. In denen wird behauptet, er sei „durchgedreht“ und habe seine Mutter und einen Freund letztes Jahr vor seinem Apartmentkomplex gewaltsam angegriffen.

„Herr Cage leidet tatsächlich an einer psychischen Störung. Ich bin überzeugt, dass dies ein wesentlicher Faktor bei der Begehung der angeklagten Straftaten war“, sagte der Richter des Bezirks Los Angeles, Enrique Monguia, bei einer Anhörung am Morgen. „Es ist offensichtlich, dass er zu diesem Zeitpunkt einen Zusammenbruch erlitt.“

Westons Anwalt beantragte die Überweisung, nachdem er erklärt hatte, dass sein Mandant nach dem Vorfall am 28. April 2024 eine intensive stationäre und ambulante Behandlung erhalten habe. Der Anwalt sagte, Weston habe den Arzt gewechselt und zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Übergriffe gerade erst mit einer neuen Medikation begonnen. Er sagte, sein Mandant sei seit seiner Verhaftung in dem Strafverfahren nüchtern.

„Nichts hat mich auf den 28. April 2024 vorbereitet“

„Er hat sich seit Jahren nicht mehr so gut gefühlt. Er ist in einer guten Verfassung. Kurz davor zu heiraten. Er ist von seinem vorherigen Wohnort weggezogen und macht definitiv Fortschritte“, sagte Anwalt Michael A. Goldstein. Der Richter sagte, wenn Weston seinen Behandlungsplan und die Anweisungen der Ärzte in den nächsten zwei Jahren befolgt und ‚sich von Ärger fernhält‘, könnte der Fall im April 2027 abgewiesen werden.

Westons Mutter, Christina Fulton, nahm an der Anhörung teil und sagte, sie unterstütze eine Umwandlung der Strafe in eine ambulante Behandlung. Sie bat den Richter jedoch, eine weitere stationäre Behandlung von einigen Monaten zu verlangen. Und schlug zwei Einrichtungen in Tennessee und Connecticut vor. Anschließend schilderte sie den mutmaßlichen Angriff in allen Einzelheiten und erklärte dem Richter, dass sie fast getötet worden sei.

„Nichts hat mich auf den 28. April 2024 vorbereitet. Die Nacht, in der mein Sohn mir fast das Leben genommen hätte“, sagte Fulton vor Gericht. Sie erinnerte sich daran, dass sie bei einem Abendessen war, als sie einen Anruf erhielt, in dem Weston sagte, er „setze seine Wohnung in Brand“. Fulton sagte, sie sei zum Gebäude ihres Sohnes geeilt. Wo er sie angeblich in einem wütenden und manischen Zustand begrüßte. Sie sagte, er sei „wütend“ gewesen. Er habe den Cheeseburger, den sie ihm gebracht habe, nicht angenommen und sei „ausgeflippt“, als ein Auto vorfuhr und an einem Tor rüttelte. Sie sagte, er habe sie an den Haaren gepackt. Sie auf den Boden eines Aufzugs gestoßen. Und sich auf sie gesetzt, wobei er sie mit seinem Körpergewicht „erdrückte“ und „erstickte“.

„Der Schmerz war unerträglich“

„Er stieß mir seinen Daumen in die Augenhöhle. Der Schmerz war unerträglich. Ich sah schwarz“, sagte sie. ‚Ich verlor das Bewusstsein.‘ Fulton sagte, dass Weston, als sich der Aufzug öffnete, seinen besten Freund, das andere mutmaßliche Opfer in dem Strafverfahren, angriff. Fulton sagte, Weston sei zu ihr zurückgekehrt. Er habe sie gegen eine Wand gedrückt, sich einmal auf ihren Hals gestellt. Und sie gewürgt, als der Freund versuchte, Weston wegzuziehen.

„Wenn [der Freund] nicht sein Leben riskiert hätte, um mich zu retten, hätte meine Familie mich beerdigt und Weston wäre ins Gefängnis gekommen“, sagte sie vor Gericht aus. Sie brachte wiederholt ihre Liebe für ihren Sohn zum Ausdruck. Sie sagte aber auch, dass sie weiterhin Angst habe. Weil er ihr gegenüber keine ‚Reue oder Verantwortungsbewusstsein‘ gezeigt habe. Weston schaute geradeaus. Und reagierte nicht auf ihre Worte.

„Ich wurde dafür verteufelt, dass ich eine gute Mutter bin“, sagte Fulton. „Jetzt stehe ich hier und bitte um eines. Dass er die Hilfe bekommt, die er verdient. Bitte helfen Sie meinem Sohn.“

Der Richter beendete die Anhörung, indem er die Umleitung in die Psychiatrie anordnete. Er sagte, dass Weston für die nächsten zwei Jahre verboten ist, seine mutmaßlichen Opfer zu belästigen und Waffen zu besitzen. Eine Anhörung zum Fortschrittsbericht wurde für Juli angesetzt.

Kaution in Höhe von 150.000 US-Dollar

Weston Cage erschien vor Gericht, ohne in Gewahrsam zu sein, nachdem er eine Kaution in Höhe von 150.000 US-Dollar hinterlegt hatte. In einer damit zusammenhängenden Klage, die im Februar eingereicht wurde, verklagte Fulton Nicolas Cage wegen Fahrlässigkeit. Er und behauptete, er habe das „rücksichtslose“ Verhalten ihres Sohnes ermöglicht, indem er ihn aus dem Gefängnis freigekauft, ihn finanziell unterstützt habe, ohne eine Behandlung zu verlangen. Und mit ihm Alkohol getrunken habe, „obwohl er seine Drogenprobleme und seine Vorgeschichte von Gewaltausbrüchen kannte“.

„Die Anschuldigungen von Christina Fulton gegen Nicolas Cage sind absurd und unseriös“, sagte Cages Anwalt in einer Erklärung, die zuvor von Rolling Stone erhalten wurde. „Weston Coppola ist ein 34-jähriger Mann. Herr Cage hat keinerlei Kontrolle über Westons Verhalten. Er ist nicht verantwortlich für Westons angeblichen Angriff auf seine Mutter.“

Fulton verklagt ihren Sohn weiterhin wegen Körperverletzung, Tätlichkeit und emotionaler Belastung. Laut der Klage hat der mutmaßliche Angriff Fultons Leben „entgleist“. Und sie gezwungen, eine Netflix-Serie und Werbeveranstaltungen im Zusammenhang mit ihren Hautpflege- und Fitnessunternehmen abzubrechen.