Nicole Kidman will unbedingt in HBO-Kultserie dabei sein

Wird Nicole Kidman einer der nächsten Stars von „The White Lotus“? Die HBO-Serie gehört derzeit zu den am meisten diskutierten Formaten – und die „Big Little Lies“-Darstellerin wäre gerne in der vierten Season dabei.

Das erzählte Kidman „IndieWire“, als sie direkt nach einem Einsatz in der TV-Reihe gefragt wurde. Die gebürtige Australierin ist derzeit gut beschäftigt, begeisterte zuletzt in dem BDSM-Drama „Babygirl“ und zeigte sich gerade bei der Premiere zu ihrem neuen Film „Holland“.

Nicole Kidman verehrt „The White Lotus“-Showrunner

Kidman, die „Holland“ auch mitproduzierte, sagte über ihr Interesse an „The White Lotus“: „Ich glaube nicht, dass ich jemals gefragt werde. Aber ich bin ein großer Fan von Mike White, also würde ich alles machen, was er schreibt, weil ich ihn einfach phänomenal finde. Ich liebe die Serie.“

Die dritte Staffel der Dramedy feierte am 16. Februar Premiere. Die Serie behandelt auf ziemlich raffinierte Weise Themen wie Privilegien, Macht, Reichtum und menschliche Abgründe – und das alles in einem Luxusresort vor traumhafter Kulisse in Thailand (nach Hawaii und Sizilien in den ersten Seasons).

Abgesehen davon, dass Serien im Luxus-Ambiente schon seit einiger Zeit ziemlich sicher ein großes Publikum binden, punktet „The White Lotus“ damit, wie sie die Wohlstands- und Elitenprobleme der Reichen gnadenlos aufs Korn nimmt. Die Serie zeigt, wie hohl und selbstbezogen die Figuren sind, ohne sie dabei komplett zu verteufeln.

Nicole Kidman berichtete indes zuletzt von den immensen Herausforderungen, die sie beim Dreh von „Babygirl“ zu bestehen hatte. In einem Interview mit CBS verriet sie zudem, dass nach der Geburt ihres ersten Kindes Sunday Rose im Jahr 2008 die Möglichkeit im Raum stand, mit der Schauspielerei aufzuhören.