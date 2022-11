Nightwish-Sängerin Floor Jansen ist nach OP krebsfrei

Die Brustkrebs-OP von Nightwish-Sängerin Floor Jansen ist offenbar erfolgreich verlaufen. „Großartige Nachrichten! Ich bin krebsfrei“, schrieb Jansen auf Twitter. „Die Operation hat alles Karzinöse entfernt, und es hat sich nicht ausgebreitet.“

„Ich bekomme nach der OP meine Energie zurück, und ich bin sehr erleichtert darüber, dass sie erfolgreich war“, schrieb Jansen weiter. Ab Februar werde sie mit einer lokalen Radiotherapie beginnen, um zu verhindern, dass der Krebs zurückkehrt. Jansen hatte im Oktober ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht.

Great news! I am cancer free 🤩 The surgery took everything cancerous out and it hasn’t spread! I’ll get local radiation therapy in February to make sure everything stays out.

Die anstehende Europatour wollten Nightwish trotz der Diagnose aber nicht absagen. Und tatsächlich stand Jansen beim Auftaktkonzert am Sonntag, dem 20. November im belgischen Antwerpen auf der Bühne und bewies damit eindrucksvoll, dass das kein falscher Optimismus war.

„Es ist nur 3 Wochen her, dass ich von unserer Lateinamerika-Tour zurückkehrte und mich einer Operation unterziehen musste, um meinen Brusttmor zu entfernen“, schrieb Jansen im Anschluss auf Twitter. „Und letzte Nacht stand ich wieder auf der Bühne, vor euch, und mit meinen Brüdern. Was für ein unglaubliches Gefühl!“

We did it! 🤩 Just over 3 weeks ago I returned from our Latin American tour, having to undergo surgery to remove my breast cancer. And last night I stood on the stage again, in front of you and with my brothers. ❤️ What an unbelievable feeling! Thank you all once again, really. pic.twitter.com/gQTJL2LqN6

— Floor Jansen (@FloorJansen_) November 21, 2022