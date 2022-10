Am Mittwoch (26. Oktober) hat Nightwish-Sängerin Floor Jansen auf ihrer Website bekanntgegeben, gegen Brustkrebs zu kämpfen. Schon am Donnerstag wird sie operiert. Die Prognose ist nach ersten Erkenntnissen gut.

Abgesehen von dem Schock, den diese Situation für die Musikerin und auch die Band im ersten Moment bedeutet, ist Jansen sehr optimistisch, wieder vollständig gesund zu werden. Auch wenn weitere Behandlungen in der nächsten Zeit notwendig sein werden, soll dies der kommenden Tour von Nightwish nicht im Wege stehen. Das teilte die 41-Jährige ebenfalls in ihrem Statement mit.

Nightwish auf Tour 2022

Demnach startet die Tour der Symphonic-Metal-Band aus Finnland am 20. November im belgischen Antwerpen wie geplant. m 27. November steht der erste von mehreren Deutschland-Gigs in Berlin an. Sieben weitere Konzerte in Düsseldorf, München, Frankfurt, Bamberg, Hamburg, Leipzig und Stuttgart folgen im Dezember.