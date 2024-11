Rammstein-Sohn und Nina Chuba mögen sich richtig gern

In den sozialen Netzwerken gibt es mal ein Herzchen hier und da, und ab und zu einen Kommentar. Wie die Kollegen der „Bild“ herausgefunden haben wollen, sind Popstar Nina Chuba und Rammstein-Sohn Emil Reinke, Musiker (sein Duo heißt twocolors) und Schauspieler, sehr, sehr gut miteinander befreundet.

Reinke, 34, ist der Sohn von Rammstein-Gitarrist Paul Landers. Er wurde ab 2006 in der Komödienserie „Türkisch für Anfänger“ einem größeren TV-Publikum bekannt. Auf Instagram lässt sich herausfiltern, dass die 26-jährige Nina Chuba ein paar herzige Kommentar auf dessen Profil hinterlassen hat, etwa: „Feiern mit den Süßis.“

Demnach sei Nina Chuba auch auf einem Twocolors-Konzert in Berlin unterwegs gewesen und teilte ein Video davon in ihrer Story. „Sie kennen sich schon seit Ewigkeiten aus ihrer Serien-Bubble“, soll „eine Freundin“ von Nina der „Bild“ gesteckt haben. Diese anonyme „Freundin“ behauptet gegenüber der Zeitung auch, dass da was sei zwischen Reinke und Chuba.

„Beweise“ dafür gibt es keine. Reinke und Chuba äußern sich nicht öffentlich zu ihrem Social-Media-Verhalten. Als Beweise der ausgesprochen guten Beziehung sollen Likes und Herzen dienen, die sich die beiden Celebs auf Instagram gegenseitig zuschustern. Und Fotos, auf denen beide zu sehen sind, die sie selbst posten.

Dazu die üblichen „Bild“-Annahmen, die auf Foto-Tiefenrecherche auf Instagram beruhen, und auf denen zu sehen sei, „dass die beiden in den vergangenen Monaten zweimal zur selben Zeit an gleichen Orten Urlaub machten (in Südafrika und Mexiko). Teilweise sieht man sogar ähnliche Unterkünfte. Nina zeigte sich dabei auch mit Minni, dem Familienhund von Emil und seinem Vater Paul.“

Fast schon lustig ist die Formulierung der „Bild“-Kollegen zum Ergebnis einer Anfrage an Nina Chuba und Emil Reinke. Demnach „erklärte ihr gemeinsamer Anwalt, seine Mandantin werde sich, unabhängig vom Wahrheitsgehalt, nicht zur BILD–Anfrage äußern. Er dementierte eine mögliche Beziehung aber auch nicht.“ Ist schon eine sehr ernste Sache, die Ermittlung in Sachen Chuba-Reinke.