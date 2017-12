Nine Inch Nails spielen 2018 ein exklusives Konzert in Berlin

Nachdem Nine Inch Nails im Juli ihre EP „Add Vilonce“ veröffentlicht und einen Auftritt auf dem „Mad Cool“-Festival ankündigten, haben die deutschen Fans der Band einen weiteren Grund zur Freude: Trent Reznor und Kollegen werden im kommenden Jahr ein Konzert in Deutschland spielen.

Nach drei Jahren Abstinenz kommen die Nine Inch Nails am 2. Juli 2018 für einen exklusiven Aufritt in die Zitadelle nach Berlin. Ein Video von den Proben deutet an, wie die Show aussehen könnte.

So kommen Sie an Tickets für Nine Inch Nails:

Ab dem 15.12.2017, 10:00 Uhr können MagentaEins-Kunden hier sogenannte Prio-Tickets kaufen. Der allgemeine Vorverkauf startet am 16.12.2017 um 10:00 Uhr bei ticketmaster.de und eventim.de.