Kurt Cobain: Neue Doku über den Tod des Nirvana-Sängers

Die BBC wird anlässlich des 30. Todestages von Kurt Cobain eine brandneue einstündige Dokumentation veröffentlichen. Neben einer Samstagabend-Sendung wird es eine Dokumentation mit dem Titel „Moments That Shook Music: Kurt Cobain“ geben.

In einer Pressemitteilung heißt es, der Dokumentarfilm werde „ausschließlich anhand von aussagekräftigem und seltenem Archivmaterial erzählt“. So liefert er einen „hautnahen Bericht über die Tage rund um jenen tragischen Moment“, als Cobain sich das Leben im Jahr 1994 nahm. Die Aufnahmen von Touchdown Films zeigen „Aussagen der Polizei am Tatort, das Chaos, die Verwirrung und die Verwüstung, die von seinen Fans auf Video festgehalten wurde“. Der 60-Minütige Film kann über BBC Two und iPlayer angeschaut werden.

In den letzten Jahren seines Lebens kämpfte der Nirvana-Frontmann mit Drogenabhängigkeit und Depressionen. Nach einer Überdosis in Rom im März 1994 und einer anschließenden Intervention nahm sich Cobain am 8. April in Seattle das Leben. Er wurde 27 Jahre alt.

„Sein Tod hinterließ eine große Lücke“

Jonathan Rothery, Leiter von BBC Popular Music TV, über das Projekt: „Dieser Dokumentarfilm versucht, diesen Moment zu entmystifizieren, indem er die Geschichte direkt vom Ort des Geschehens aus erzählt, und zwar anhand von Filmaufnahmen, die von denjenigen gemacht wurden, die dabei waren.“

Der Gründer von Touchdown Films, John Osbourne, der die Dokumentation produziert und Regie geführt hat, sagte: „Wir sind unglaublich stolz darauf, mit der BBC an diesem Film zu arbeiten, die unsere Vision teilt, nur Archivmaterial zu verwenden, um die Zuschauer zurück ins Jahr 1994 zu versetzen und sie in diese erdbebenartige Geschichte eintauchen zu lassen.“

Osbourne weiter: „Kurt Cobain war die Stimme einer Generation, wenn auch eher widerwillig, und sein Tod hinterließ eine große Lücke. Der einzige Weg, ein wahres Gefühl dafür zu bekommen, was passiert ist, ist es aus erster Hand zu erleben, und genau das tut dieser Film. Er lässt einen nie wegschauen.“