„No More Lies“: Thundercat und Tame Impala mit gemeinsamer Single

Thundercat und Tame Impalas Kevin Parker haben Am Dienstag (25. April) einen gemeinsamen Song veröffentlicht: „No More Lies“. Multiinstrumentalist Parker übernimmt darauf Gitarre, Schlagzeug und Keyboard, während Stephen L. Brunner (alias Thundercat) Bass spielt. Die Vocals kommen von beiden.

„Ich wollte schon seit dem allerersten Tame-Impala-Album mit Kevin zusammenarbeiten“, sagt der Bassist über die Koproduktion. „Ich habe das Gefühl, dass ich wusste, dass unsere Zusammenarbeit etwas Besonderes sein würde. Ich bin schon lange von diesem Song begeistert und hoffe, dass ich in Zukunft mehr mit Kevin machen kann“. Parker habe eine ungefähre Vorstellung von dem Song gehabt und Brunner habe dazu Gesangs- und Text-Ideen eingebracht. „Ich bin offen für viele verschiedene, neue Dinge. Ich bin aufgeregt, aber auf eine andere Art und Weise – ich betrete sozusagen unbekanntes Terrain“, so Thundercat gegenüber dem amerikanischen ROLLING STONE.

Seine letzte Eigenveröffentlichung stellte bis dato das 2020 erschienene „It Is What It Is“ dar. Zwischenzeitlich war er auf „Cracker Island“ der Gorillaz zu hören.

Auch Kevin Parker arbeitete mit der virtuellen Band für ihr aktuelles Album zusammen, so ist er auf dem Song „New Gold“ gemeinsam mit Bootie Brown zu hören. Das aktuelle Tame-Impala-Album – „The Slow Rush“ – erschien ebenfalls 2020.