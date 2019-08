„No Time To Die“: Neuer James Bond lässt Reifen des Aston Martin rauchen

Foto: SPECTRE © 2015 Danjaq, MGM, CPII. SPECTRE, 007 and related James Bond Trademarks, TM Danjaq., © 2016 Danjaq and MGM. All rights reserved.

Es scheint, als käme im nächsten James-Bond-Film „No Time To Die“ mindestens eine klassische 007-Autojagd auf uns zu. Wie Bilder der Dreharbeiten in Matera, Italien verrieten, wurde am Sonntag (25. August) bereits eine schnelle Autoszene abgedreht – und das in den engen, windigen Gassen des Piazza San Pietro Caveoso in der felsigen Stadt.

Und ganz offensichtlich leiden die Reifen des Aston Martin DB5 am Set. Herauskommen werden wahrscheinlich ein paar atemberaubende Szenen, doch selbst Daniel Craig traut sich nicht mehr hinter das Lenkrad. Besonders weil er sich in den letzten Jahren bei den Dreharbeiten schon mehrfach kleinere und größere Verletzungen zuzog, muss bei „No Time To Die“ ein Stuntman ans Werk.

Der neue Bond wird am 13. Februar 2020 in die deutschen Kinos kommen. Wer danach Craigs Nachfolger wird, ist bisher nicht bekannt. Gerüchten zufolge soll bereits im 25. Teil Lashana Lynch als 007 auftreten – dass sie auch in den folgenden Filmen die Rolle des neuen Bond einnimmt, ist recht unwahrscheinlich. Der Codename 007 kann vorübergehend für jeden gelten.

