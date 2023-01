Noel Gallagher’s High Flying Birds: Neues Album angekündigt

Noel Gallagher’s High Flying Birds werden ihre neue Platte „Council Skies“ am 02. Juni 2023 veröffentlichen.

Im Video zur neuen Single „Easy Now“ sieht man neben einem Cameo-Auftritt von Noel Gallagher die für den „Critics Choice Award“ nominierte Milly Alcock, bekannt als Prinzessin Rhaenyra Targaryen aus der HBO-Serie „House of the Dragon“.

Die Single „Easy Now“ folgt auf die kürzliche Veröffentlichung von „Pretty Boy“, dem ersten Song des neuen Albums.

„Council Skies“: Johnny Marr bei Aufnahmen mit dabei

„Council Skies“ wurde in Noel Gallaghers eigenen Lone Star Sound Recording Studios in London aufgenommen, während die orchestrierten Streicher des Albums in den Abbey Road Studios eingespielt wurden. Gallagher produzierte zusammen mit seinem langjährigen Mitarbeiter Paul „Strangeboy“ Stacey. An drei Stücken ist auch Ex-The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr beteiligt, darunter die aktuelle Single „Pretty Boy“.

Der Titel „Council Skies“ stammt aus einem Buch des nordischen Illustrators und Freundes von Gallagher, dem Künstler Pete McKee. Er behandelt darin Themen wie jugendliche Sehnsucht und ungezügelten Ehrgeiz.

Das Album-Artwork wurde vom Manchester-Fotografen Kevin Cummins geschossen und zeigt das Live-Equipment der Band auf dem ursprünglichen Mittelpunkt des ehemaligen Maine-Road-Fußballstadions. Das ist in diesem Jahr vor 100 Jahren als ehemalige Heimat von Gallaghers geliebtem Verein Manchester City eröffnet worden.

Noel Gallagher’s High Flying Birds

Der ehemaligen Oasis-Musiker Noel Gallagher gründete seine Band 2011. Das neue Album ist bereits die vierte Sammlung von Songs in ihrer Karriere. Zuletzt erschien 2017 „Who Built The Moon“ . Im Juni 2021 kam mit „Back The Way We Came: Vol. 1 (2011-2021)“ ein Best-Of-Album in die Läden, das ein Jahrzehnt Noel Gallagher’s High Flying Birds feierte.