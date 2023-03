„Not Strong Enough“: Boygenius zeigen Musikvideo zu neuer „The Record“-Auskopplung

Boygenius haben mit „Not Strong Enough“ eine weitere Single aus ihrer Debüt-LP „The Record“ veröffentlicht. Nach „True Blue“, „Emily I’m Sorry“ und „$20“ ist es bereits die vierte Auskopplung aus dem am 31. März erscheinenden Album. Im Gegensatz zu den drei Vorgängern kommt „Not Strong Enough“ mit einem Musikvideo. Startet er kurz als Roadtrip, entwickelt sich der DIY-Clip schnell zu einer kleinen Feelgood-Story und begleitet die drei Mitglieder bei einem freien Tag, unter anderem im Freizeitpark, im Museum und beim Wandern. Boygenius sind auch die Coverheldinnen der März-Ausgabe des ROLLING STONE.

In dem Song ginge es um „paradoxe Erfahrungen mit Selbsthass, während man einen Gott-Komplex hat“, geht aus dem Pressetext hervor. Für Phoebe Bridgers, Lucy Dacus und Julien Baker ist die Platte der nächste Schritt nach der 2018 erschienenen selbstbetitelten EP, die die Erstveröffentlichung der Indie-Gruppe markierte. Bei dessen Entstehung legten sie großen Wert auf die Beteiligung von Frauen an der Produktion. Auch der Bandname ist eine Anspielung auf die Männerdomäne Indie-Rock und in der Musikindustrie generell. Bei ihrer Gründung 2018 reagierten Boygenius auf die künstlich herbeigesehnte Rivalität zwischen ihnen, da sie als „Women of rock“ häufig miteinander verglichen wurden.

Bridgers, Dacus und Baker erlangten durch ihre Soloprojekte bereits vor der gemeinsamen EP große Bekanntheit in der Indie-Szene. Mit „Punisher“ 2020 von Bridgers, „Home Video“ 2021 von Dacus, und aus demselben Jahr „Little Oblivions“ von Baker, veröffentlichten sie ihre aktuellen Solo-Alben.