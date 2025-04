Die 20 verrücktesten Nacktszenen der Rockstars

Keith Moon springt nackt in den Swimmingpool eines Holiday Inn (1967)

Es gibt viele Versionen darüber, was auf der 20. Geburtstagsparty von Keith Moon passiert ist. Aber in allen ist der Schlagzeuger von The Who am Ende ohne Hose. Wir wissen, dass das Bacchanal im Holiday Inn in Flint, Michigan, stattfand. Und dass Moon auf der Flucht vor den Hilfssheriffs auf etwas Geburtstagstorte ausrutschte und sich einen Zahn abschlug.

Und der Rest? Vielleicht begannen die Feierlichkeiten damit, dass der Schlagzeuger Toiletten in die Luft jagte. Vielleicht haben ihn Herman’s Hermits abserviert. Oder: Vielleicht ist er mit einem Cadillac in den Motelpool gefahren. Vielleicht war es ein Lincoln Continental. Wichtig ist, dass man die Männlichkeit des wilden Mannes voll und ganz sehen konnte.

John Lennon und Yoko Ono, „Unfinished Music No. 1: Two Virgins“ (1968)

Während Johns Frau Cynthia in Griechenland Urlaub machte, lud er Yoko Ono zu experimenteller Musik und zum Entspannen ein. Die beiden nahmen stundenlang unerträgliche Klänge auf, im Grunde als Vorspiel. „Anstatt uns zu lieben, gingen wir nach oben und machten Tonbänder. Und dann, als die Sonne aufging, liebten wir uns. Und das war Two Virgins“, sagte Lennon später.

Noch überraschender als die ausgesprochen unpopulären Aufnahmen, die als Unfinished Music No. 1: Two Virgins veröffentlicht wurden, war für Beatles-Fans das Albumcover. Eine Ganzkörperaufnahme von John und Yoko von vorne, mit einem passenden Porträt von hinten auf der Rückseite. EMI weigerte sich, die Platte zu vertreiben. Als sie in den Läden erschien, wurde sie oft in einer braunen Tüte verkauft.

Jim Morrison wegen Nacktheit auf der Bühne in Florida verhaftet (1969)

Die berüchtigte Unfähigkeit des Doors-Frontmanns, seine Königsschlange davon abzuhalten, aus seiner Lederhose zu kriechen, brachte ihn ins Gefängnis von Dade County. Angeblich soll er seine königliche Echse vor „Hunderten von unbegleiteten Junior- und Senior-Highschool-Mädchen“ ausgepeitscht haben, so der Miami Herald.

Morrison bestritt die Anschuldigungen (offiziell: „unzüchtiges und lüsternes Verhalten in der Öffentlichkeit durch das Entblößen seiner Genitalien und durch das Simulieren von Masturbation und Oralverkehr“). Ein Berufungsverfahren gegen seine Verurteilung war noch anhängig, als er 1971 starb. Der Gitarrist Robbie Krieger, der nach dem Motto ‚Bilder oder gar nichts‘ handelt, unterstützte Jims Unschuldsbeteuerung. Und 2010 erwirkte der scheidende Gouverneur von Florida, Charlie Crist, eine vollständige Begnadigung für den verstorbenen Sänger.

Janis Joplin, „Standing Nude“ (1972)

Dieses Foto von Janis Joplin, die nur Perlen trägt und ihre Hände strategisch unter der Taille faltet, wurde zu ihrem repräsentativsten Bild, als es 1972, nach ihrem Tod, veröffentlicht wurde. Die ikonische Aufnahme, die der Fotograf und Grafikdesigner Bob Seidemann 1967 machte, bietet einen ergreifenden Rückblick auf den Hippie-Idealismus. Seidemann zufolge wollte er Joplin eigentlich nur oben ohne fotografieren. Aber sie bestand auf vollständiger Nacktheit. „So war sie eben“, sagte der Fotograf. „Sie wollte unbedingt ihre Kleider ausziehen.“

David Cassidy, „Rolling Stone“-Cover (1972)

Im Laufe der Jahre haben sich weitaus talentiertere und beliebterer Musiker für Rolling Stone ausgezogen. Aber mehrere Generationen ehemaliger Teenie-Idole, die sich ausziehen, um ihre Reife zu verkünden, können dem Künstler danken, der früher als Keith Partridge bekannt war. Cassidy hoffte, dass Annie Leibovitz‘ Aktporträts ihm helfen würden, sein Bubblegum-Image abzulegen. Es war gerade genug nackte Hüfte zu sehen, um die Nacktheit des 21-jährigen Stars der Partridge Family auf dem Cover zu demonstrieren. Und sie waren knapp unterhalb der Schamhaare abgeschnitten. Die begleitende Geschichte „Naked Lunch Box“, in der er seinen Drogenkonsum („kein Heroin, sondern Gras, Speed und Psychedelika“) thematisierte, verband im Wesentlichen Nacktheit und Offenheit.

David Bowie, „The Man Who Fell to Earth“ (1976)

David Bowie wurde zum Star, indem er die außerweltliche Natur seiner abgemagerten, androgynen Blässe betonte. Aber der am vollständigsten verkörperte Außerirdische, den er darstellte, ist vielleicht nicht Ziggy Stardust. Sondern Thomas Newton, der rätselhafte Raumfahrer im Mittelpunkt von Nicolas Roegs verstörendem Film „Der Mann, der vom Himmel fiel“ aus dem Jahr 1976. Auch wenn Bowie heute behauptet, er sei so zugekokst gewesen, dass er sich kaum an die Dreharbeiten erinnern könne.

Ähnlich wie bei Mick Jagger in Performance spielte Roeg mit Bowies Starallüren und bewies, dass ein nackter Star nur noch geheimnisvoller wirkt. In der ausgedehnten Nacktszene zwischen Bowie und Candy Clark wird eine Waffe als Sex-Requisite eingesetzt.

Iggy Pop, „Little Caesar“-Cover (1979)

„Wir sind keine 50-jährigen Kunstförderer“, verkündete der New Yorker Underground-Schriftsteller Dennis Cooper in der ersten Ausgabe seines Magazins. ‚Wir sind junge Punks, genau wie ihr.‘

Und in Coopers Zine, das zum Journal wurde, fanden avantgardistische Poesie und punkiger Glamour zwölf Ausgaben lang ihre Erfüllung. In Ausgabe 8 von Little Caesar prangte das prägende Bild des Magazins. Eine Schwarz-Weiß-Frontalaufnahme von Iggy Pop in seiner kraftstrotzenden Blütezeit. Die muskulöse Definition seines Oberkörpers und sein selbstbewusster Stolz waren so auffällig, dass sein bedeutender, äh, Beifahrer vielleicht nicht einmal das erste ist, was einem auffällt.

Prince wird bei den VMAs frech (1991)

Wir hatten in den Achtzigern bereits viel von Prince gesehen. Ob er nun stolz seine Unterhose auf dem Cover von Dirty Mind aus dem Jahr 1980 zur Schau stellte. Sich im Video zu „When Doves Cry“ von 1984 mit sexueller Bedrohlichkeit aus der Badewanne erhob. Oder auf dem Albumcover von Lovesexy von 1988 grundlos seinen Hintern entblößte (wobei ein hochgezogenes Knie die Sicht auf sein Zepter verdeckte).

Aber sein gewagtester Moment der Entblößung kam, als er „Gett Off“ bei den VMAs aufführte. Princes adrett geschnittenes Outfit im Leopardenmuster war in der Tat ein Hingucker. Aber für einen so berüchtigten Exhibitionisten schien es relativ bescheiden. Dann drehte er der Menge den Rücken zu.

Madonnas „Sex“-Buch (1992)

Kein Prominenter hatte jemals so kühn die Kontrolle über sein eigenes nacktes Bild übernommen wie Madonna in diesem Bildband. Bonus-Haut: Aufnahmen von Big Daddy Kane und Vanilla Ice in ihrer körperlichen Blütezeit, für die Ewigkeit festgehalten.

GG Allin, „Hated: GG Allin and the Murder Junkies“ (1993)

Die zahlreichen Nacktszenen waren so ziemlich das Geringste an GG Allins Darbietung, das anstößig war. Dies ist ein Dokumentarfilm, der gedreht wurde, als Todd Phillips, der Regisseur von The Hangover, noch Student an der New York University war. Er ermöglichte es neugierigen Zuschauern, die brutale Essenz von Allins Live-Show zu erleben, ohne dass die Gefahr bestand, dass der gestörte Punk einen mit einer Bierflasche, der Faust oder Schlimmerem traf.

Das Herzstück des Films spielt im East Village Club Space at Chase während einer Tournee Anfang der Neunziger, bei der ein betrunkener, nackter Allin auf den Boden kackt. Und es auf das Publikum schleudert.

Rage Against the Machine protestiert gegen die PMRC (1993)

Rage Against the Machine waren noch aufstrebende Rap-Metal-Bands, als sie nackt und mit Knebeln im Mund die Lollapalooza-Bühne in Philadelphia betraten. Auf die Brust jedes Mitglieds war mit Farbe der Buchstabe „PMRC“ gemalt. Die Band protestierte damit stillschweigend gegen die Kapitulation der Branche vor der zensierenden Prüderie des Parents Music Resource Center. Der Organisation, die 1985 die RIAA unter Druck gesetzt hatte, alle Alben mit Ausnahme der blitzsaubersten mit einem Parental-Advisory-Label zu versehen.

Der nackte Auftritt dauerte lange genug, dass die Menge zu buhen begann, bis die Polizei sie abführte. Bassist Tim Commerford erinnerte sich später, dass seine Männlichkeit wie „eine halbe Rolle 5-Cent-Stücke“ aussah. „Es war, als käme ich aus dem Meer. Ich versuchte, die Dinge aufzulockern, damit das Blut fließen konnte.“

Tommy Lee zieht sich aus (1995)

1995 verlor das Internet seine Unschuld. In den Achtzigern wäre ein selbstgedrehter Film zweier berühmter Jungvermählter – Mötley-Crüe-Schlagzeuger Tommy Lee und Baywatch-Star Pamela Anderson – zur Feier ihrer Liebe nur über verblichene Raubkopien im Umlauf gewesen.

Aber die Aufnahme verbreitete sich im Internet rasend schnell. Das Internet, das zunächst für Zwecke der nationalen Sicherheit geschaffen und dann mit dem hehren Ziel der Verbreitung nützlichen Wissens und produktiven Handels veröffentlicht wurde, offenbarte umgehend seine profaneren Verwendungsmöglichkeiten. Tommy und Pam einigten sich bald außergerichtlich mit dem Unternehmen, das das Video veröffentlicht hatte, das das Sexvideo weiterhin vermarkten durfte.

Alanis Morissette, „Thank U“ (1998)

In „Thank U“, der ersten Single aus Alanis Morissettes Album „Supposed Former Infatuation Junkie“ von 1998, schreitet die Sängerin durch L.A. Und trägt nichts als einen seligen Ausdruck, während sie dem Universum Dankbarkeit zollt.

Die Idee kam ihr unter der Dusche, sagte Morissette später. Ss sollte „weniger um offene Sexualität gehen. Sondern mehr um die Symbolik, in all diesen Umgebungen, in denen man scheinbar Schutz braucht, wirklich roh und nackt und intim zu sein.“

Red Hot Chili Peppers beim Woodstock ’99 (1999)

Die Chili Peppers waren die nackteste Band der Neunziger, die oft nur Röhrensocken (und sonst nichts) trugen. Als wären sie schwere gestrickte Vorhäute. Eine Praxis, die die Band bereits 1983 begann.

Da passt es nur, dass Flea, dessen Mitglied von allen Bandmitgliedern am häufigsten zu sehen war, das Jahrzehnt damit abschließt, wiederholt nichts als seinen Bass auf der Bühne zu tragen. Er war nackt in Reading und Leeds. Und vor allem in Woodstock ’99.

Janet Jacksons „Garderoben-Panne“ beim Super Bowl XXXVIII (2004)

„Ich werde dich bis zum Ende dieses Liedes nackt haben“, sang Justin Timberlake, Janet Jacksons Überraschungsgast bei ihrer Superbowl-XXXVIII-Halbzeitshow. Dann riss JT Jacksons Outfit auf, sodass eine Brust und, wie viele Zuschauer glaubten, eine Brustwarze zum Vorschein kamen. Obwohl diese in Wirklichkeit größtenteils von Schmuck verdeckt war.

Janets Sprecher nannten dies einen „Kleidungsfehler“. Medienvertreter bezeichneten die Affäre als „Nipplegate“. Die FCC verhängte gegen CBS eine beispiellos hohe Geldstrafe von 550.000 US-Dollar. Die später vor Gericht reduziert wurde. Das Ereignis wurde zum meistaufgezeichneten und (in diesen Zeiten vor YouTube) meistwiederholten TV-Moment in der Geschichte von TiVo.

Matt & Kim und Erykah Badu Go Au Natural (2009, 2010)

Im Video zu „Lessons Learned“ schlendern die Hyper-Popper Matt & Kim über den Times Square. Und ziehen sich nach und nach aus. Bis sie völlig nackt sind. Was eine Verfolgungsjagd der Polizei auslöst.

Erykah Badu war von dem Video so begeistert, dass sie es als „das Mutigste und Befreiendste, was ich je zwei Menschen habe tun sehen“ bezeichnete. Sie ließ sich von dem Konzept inspirieren. Und drehte spontan einen Clip zu „Window Seat“ auf dem Dealey Plaza in Dallas, dem Ort, an dem JFK erschossen wurde.

„John F. Kennedy hatte keine Angst davor, sich mit Amerika anzulegen. Und ich hatte keine Angst davor, Amerika meine nackte Wahrheit zu zeigen“, sagte Badu später zu Wanda Sykes. Für ihre Mühen wurde Badu zu einer Geldstrafe von 500 Dollar wegen ungebührlichen Benehmens verurteilt. Matt & Kim wurden in dem Oscar-prämierten Film Birdman als Swagger-Jacker dargestellt.

DMX rennt nackt durch einen Hotelflur (2013)

Es ist alles auf Band: DMX rennt in einem Hotel in Detroit nur mit Socken und einer gerichtlich angeordneten Fußfessel bekleidet herum. Als er gebeten wurde, den Vorfall zu kommentieren, bellte X vor Freude. „Ich schäme mich für nichts, was ich habe.“

Lenny Kravitz‘ Hose geht nicht mit ihm mit (2015)

Eines Abends in Stockholm trat Lenny Kravitz in hautengen Lederhosen auf, wie es Lenny Kravitz eben tut. Und wie es Lenny Kravitz eben tut, führte er seine auffälligen Rockstar-Bewegungen aus. Darunter eine dramatische, nach vorne gebeugte Kniebeuge. Die mehr war, als sein Hosenschritt aushalten konnte.

Die Hose riss weit auf und heraus kam Little Lenny. Es war ein überraschendes Modespektakel, das Cinna selbst würdig gewesen wäre, zumal es einen Blick auf ein großes Genitalpiercing erlaubte. „Es trifft die Frau beim Geschlechtsverkehr in die Klitoris“, sagte die Frau, die für die Penisverzierung des Rockers verantwortlich ist. „Er ist definitiv ein Geber.“

Justin Bieber ohne seine Calvins erwischt (2015)

Biebers Penis, der von Beliebern in den sozialen Medien vor Jahren den Spitznamen „Jerry“ erhielt, wurde kurzzeitig zum Thema, als Gerüchte aufkamen, dass die Unterwäscheausbuchtung in seinen Calvin-Klein-Werbespots mit Photoshop bearbeitet worden sei.

Paparazzi beendeten alle Diskussionen, als ein Bild des Biebs in voller Frontalansicht, das aufgenommen wurde, als der Popstar vor einem Ferienhaus in Bora Bora spazieren ging, online erschien. Als Reaktion darauf twitterte Justins Vater Jeremy. „Was füttert ihr dem Ding? #stolzer Papa“ Justin tat das Bild und die Reaktion seines Vaters mit einem Achselzucken ab. Und sagte: „Welcher Vater wäre nicht stolz darauf?“

Miley Cyrus und die Flaming Lips kündigen ein Nacktkonzert an (2015)

In den letzten Jahren ist Miley Cyrus zu einem unserer Popstars geworden, bei dem die Kleidung optional ist. Vor allem, wenn sie nur mit einer Abrissbirne bekleidet ist. Und ihr unheimlicher Onkel Wayne Coyne zieht sich genauso gerne aus. Und trat 2009 im Video zu „Watching the Planets“ von den Flaming Lips nackt auf.

Als bekannt wurde, dass Cyrus und die Lips vor einem völlig nackten Publikum auftreten würden, war also niemand wirklich überrascht. Das Konzert wird gleichzeitig als Videodreh für „Milky Milky Milk“ dienen, bei dem sowohl die Band als auch das Publikum mit weißer Schmiere bedeckt werden.