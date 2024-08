Oasis: Live-Comeback mit kryptischen Worten – das steckt dahinter

Oasis haben die Rückkehr auf die Bühne für 2025 vermeldet. Neben den Tourdaten für Großbritannien und Irland gab es auch eine kryptische Nachricht für die Fans: „The guns have fallen silent. The stars have aligned. The great wait is over. Come see. It will not be televised.“ Was wollten Liam und Noel Gallagher den Leuten da draußen damit mitteilen?

Übersetzt heißt ihre Nachricht so viel wie: „Die Waffen schweigen. Die Sterne stehen günstig. Das lange Warten hat ein Ende. Kommt und schaut. Es wird nicht im Fernsehen übertragen.“

„The guns have fallen silent“

Mit dem ersten Satz nehmen die Gallagher-Geschwister eine gängige britische Formulierung auf, die sich zum Ende des Ersten Weltkrieges etablierte – nach Jahren des Beschusses herrschte plötzlich am 11. November 1918 Ruhe. Für die Brüder ist es womöglich ihre Art mitzuteilen, dass „Waffenstillstand“ zwischen ihnen herrscht. Schließlich lösten die beiden Oasis auf, nachdem sie sich im August 2009 im Backstage-Bereich prügelten und ihre Show abgesagt werden musste.

„The stars have aligned. The great wait is over. Come see“

Typische Oasis-Poetik in XXL: Liam und Noel Gallagher wollen wir auf diese Weise mitteilen, dass man sich die Gigs auf keinen Fall entgehen lassen sollte …

„It will not be televised“

Zum Ende wählte man eine Anlehnung an Gil Scott-Herons 1971er Song „The Revolution Will Not Ne Televised“.

In dem Track heißt es unter anderem: „The revolution will not be televised / The revolution will not be brought to you.“

