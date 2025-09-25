Oasis veröffentlichen Unplugged-Version von „Morning Glory“

Spielen Oasis 2026 in Frankfurt? Angeblicher Leak wirft Fragen auf

Deshalb wenden sich bei „Cigarettes & Alcohol“ alle von Oasis ab

Oasis: Wie aus „Little By Little“ „Lidl By Lidl“ wurde

Oasis veröffentlichen eine Jubiläumsversion ihres Albums „(What’s The Story) Morning Glory?“ aus 1995. Sie wird am 3. Oktober in limitierter Auflage als 2CD, 3LP und digital erscheinen.

Teil der Jubiläumsausgabe sind Unplugged-Versionen mancher auf dem Album enthaltener Songs. Die Unplugged-Version von „Morning Glory“ ist bereits veröffentlicht worden, ebenso wie die von „Acquiesce“.

Hier in „Morning Glory“ hineinhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Daneben werden außerdem neue Unplugged-Versionen von „Cast No Shadow“, „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“ enthalten sein. Die neuen Versionen wurden eigenen Angaben zufolge anhand der Original-Masteraufnahmen produziert und von Noel Gallagher und Callum Marinho im Lone Star Sound Studio in London gemischt.

„(What’s The Story) Morning Glory?“ ist das zweite Album von Oasis, das 1995 bei Creation Records erschien. Es folgte nur 14 Monate nach ihrem Klassiker-Debüt „Definitely Maybe“ und enthält die beliebten Hymnen „Wonderwall“, „Don’t Look Back In Anger“, „Champagne Supernova“ sowie „She’s Electric“ und „Roll With It“.

Hier das Albumcover von „(What’s The Story) Morning Glory?“ anschauen

Das Album verhalf der Band zu ihrem Erfolg und wurde bis heute weltweit mehr als 22 Millionen Mal verkauft, darunter sechs Millionen Mal in den USA. Es ist nach eigenen Angaben das drittbestverkaufte Studioalbum aller Zeiten in Großbritannien.

Das ist die Tracklist von „(What’s The Story) Morning Glory?“

Hello Roll With It Wonderwall Don’t Look Back In Anger Hey Now! [Untitled] Some Might Say Cast No Shadow She’s Electric Morning Glory [Untitled] Champagne Supernova Cast No Shadow (Unplugged) Morning Glory (Unplugged) Wonderwall (Unplugged) Acquiesce (Unplugged) Champagne Supernova (Unplugged)