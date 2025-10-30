Oasis feiern 30 Jahre „Wonderwall“ mit limitierter Boxset-Edition

„Wonderwall“ hat inzwischen das 30-jährige Jubiläum erreicht. Zu diesem Anlass ist nun die „Limited Edition (What’s The Story) Morning Glory? 7” Singles Box Set“ von Oasis angekündigt worden. Hier alle Details im Überblick.

Veröffentlichung im Dezember 2025

Wie das Ganze konkret daherkommt? Das Set imitiert die CD-Box im Zigarettenpackungsdesign von 1996. Die Nachbildung enthält vier 7″-Singles mit den 2014 neu aufgelegten Versionen der Tracks „Wonderwall“, „Some Might Say“, „Roll With It“ und „Don’t Look Back In Anger“ inklusive der jeweiligen Original-B-Seiten. Die Limited Edition erscheint am 12. Dezember.

So sieht die Limited Edition aus:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Noch mehr Oasis

Auch die „25th Anniversary Edition“ von „Familiar To Millions“ ist ab sofort draußen. Dabei handelt es sich um das erste Live-Album der Band, aufgenommen während ihres Konzerts im Wembley-Stadion im Jahr 2000. Diese Jubiläumsversion erscheint am 14. November im 2CD- und 3LP-Format. Die Vinylversion ist erstmals seit ihrer ursprünglichen Veröffentlichung wieder erhältlich.

Oasis live 2026?

Liam Gallagher hatte zuletzt Gerüchten Aufwind verschafft, wonach Oasis auch nächstes Jahr wieder Konzerte geben könnten. Beim Wembley-Konzert im September meinte er zu den Fans: „Wir sehen uns nächstes Jahr.“ Konkreter wurde der Brite jedoch nicht. Fans merkten in den sozialen Medien jedoch an, dass mit der Aussage genauso gut keine Live-Termine, sondern ein Album oder eine Solo-Tour gemeint sein könnte.

Bereits im Mai hatte Oasis-Manager Alec McKinlay jegliche Hoffnungen auf neues Material der Britpop-Band zurückgewiesen, wie NME berichtete, und er erklärte, sie hätten auch nicht die Absicht, weitere Tourdaten bekanntzugeben. „Dies ist so ziemlich das letzte Mal, wie Noel in der Presse deutlich gemacht hat“, sagte McKinlay. „Es ist eine Chance für Fans, die die Band noch nicht gesehen haben, sie kennenzulernen, oder zumindest für einige von ihnen. Und nein, es ist keine neue Musik geplant.“

Liam Gallagher widersprach Alec McKinlays Kommentaren später auf X und bekräftigte, dass nur er und sein Bruder das Sagen hätten, wenn es um Oasis-Updates gehen würde. Er stellte auf der Social-Media-Plattform klar: „Die einzigen, die Entscheidungen über die Zukunft von Oasis treffen, sind ich und RKID, also lasst uns einen Tag nach dem anderen angehen.“

2025 hatten die Gallaghers selbst sowohl Shows in Knebworth als auch ein neues Album noch verneint. Doch wie es nun um mehr Konzertpläne – auch für Deutschland steht – ist unklar.