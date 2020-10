Liam Gallagher liefert Informationen zu seinem neuen Album: Wie er auf Twitter bestätigte, wird dieses 2021 erscheinen. Neue Musik soll es dieses Jahr trotzdem geben, denn einen neuen Song will er vorher veröffentlichten.

In einer kleinen Fragerunde auf Twitter verriet Liam Gallagher Neuigkeiten zu seinem dritten Soloalbum. Es soll nächstes Jahr erscheinen, einen darauf enthaltenden Song würde er allerdings schon dieses Jahr veröffentlichen – wann, ist noch nicht bekannt. An sein 2017 erschienenes Debütalbum „As You Were“ knüpfte der 47-Jährige vergangenes Jahr mit seinem zweiten Album „Why Me? Why Not“ an. Vorfreude Nachdem der ehemalige Oasis-Frontmann am Dienstag (01. September) auf Twitter verkündete, wie sehr er sich darauf freue, nächstes Jahr beim Reading- und Leeds-Festival aufzutreten, wo er als Headliner gebucht ist, stellte ein Twitter-User die Frage „erscheint das Album dieses Jahr oder…