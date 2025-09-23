Rock am Ring 2026 mit Iron Maiden, Volbeat und Limp Bizkit
Iron Maiden und Volbeat kann man nächstes Jahr nur bei Rock am Ring und Rock im Park sehen. Auch Electric Callboy und Papa Roach sind mit dabei.
Vom 5. bis 7. Juni 2026 geht die nächste Runde von Rock am Ring auf dem Nürburgring in der Eifel und Rock im Park auf dem Nürnberger Zeppelinfeld an den Start. Beide Festivals haben nun die erste Bandwelle ihres Line-ups bekanntgegeben.
Acts bei Rock am Ring und Rock im Park 2026
Mit dabei sind unter anderem: Iron Maiden und Volbeat. Linkin Park wurden bereits zuvor bestätigt.
Es sind dem Veranstalter zufolge die einzigen deutschen Festivals, die Iron Maiden im kommenden Jahr bespielen werden. Auch Volbeat geben demnach 2026 ihre einzigen Deutschland-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park.
Bestätigt sind außerdem Bad Omens, Electric Callboy, Limp Bizkit, Papa Roach, Sabaton, The Offspring und viele mehr.
Das Line-up von A bis Z
- A Perfect Circle
- Architects
- Babymetal
- Bad Omens
- Electric Callboy
- Hollywood Undead
- Ice Nine Kills
- Iron Maiden
- Landmvrks
- Limp Bizkit
- Linkin Park
- Marteria
- Papa Roach
- Sabaton
- Social Distortion
- The Offspring
- Three Days Grace
- Trivium
- Volbeat
- Within Temptation
So bekommt man Tickets für Rock am Ring und Rock im Park
Tickets für die Festivals sind bereits im Umlauf. Nach Angaben des Veranstalters wurden bislang 70.000 Weekend-Tickets für Rock am Ring und Rock im Park verkauft. Auf den Websites der Festivals kann man sich die konkreten Infos dazu holen.
Tickets für Rock am Ring sind hier erhältlich. Festivaltickets sind ab 259 Euro zu kaufen. Für Rock am Ring 2026 wird es keine Tagestickets geben.
Tickets für Rock im Park sind hier erhältlich. Tagestickets sind ab 139 Euro zu kaufen, Festivaltickets ab 318 Euro.