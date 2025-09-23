Rock am Ring 2026 mit Iron Maiden, Volbeat und Limp Bizkit

Rock am Ring 2025 mit Korn & Beatsteaks: So viel Jubiläum am Sonntag!

Vom 5. bis 7. Juni 2026 geht die nächste Runde von Rock am Ring auf dem Nürburgring in der Eifel und Rock im Park auf dem Nürnberger Zeppelinfeld an den Start. Beide Festivals haben nun die erste Bandwelle ihres Line-ups bekanntgegeben.

Acts bei Rock am Ring und Rock im Park 2026

Mit dabei sind unter anderem: Iron Maiden und Volbeat. Linkin Park wurden bereits zuvor bestätigt.

Es sind dem Veranstalter zufolge die einzigen deutschen Festivals, die Iron Maiden im kommenden Jahr bespielen werden. Auch Volbeat geben demnach 2026 ihre einzigen Deutschland-Shows bei Rock am Ring und Rock im Park.

Bestätigt sind außerdem Bad Omens, Electric Callboy, Limp Bizkit, Papa Roach, Sabaton, The Offspring und viele mehr.

Das Line-up von A bis Z

A Perfect Circle

Architects

Babymetal

Bad Omens

Electric Callboy

Hollywood Undead

Ice Nine Kills

Iron Maiden

Landmvrks

Limp Bizkit

Linkin Park

Marteria

Papa Roach

Sabaton

Social Distortion

The Offspring

Three Days Grace

Trivium

Volbeat

Within Temptation

So bekommt man Tickets für Rock am Ring und Rock im Park

Tickets für die Festivals sind bereits im Umlauf. Nach Angaben des Veranstalters wurden bislang 70.000 Weekend-Tickets für Rock am Ring und Rock im Park verkauft. Auf den Websites der Festivals kann man sich die konkreten Infos dazu holen.

Tickets für Rock am Ring sind hier erhältlich. Festivaltickets sind ab 259 Euro zu kaufen. Für Rock am Ring 2026 wird es keine Tagestickets geben.

Tickets für Rock im Park sind hier erhältlich. Tagestickets sind ab 139 Euro zu kaufen, Festivaltickets ab 318 Euro.