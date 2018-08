So sorgte ein Hashtag bei Fans von R.E.M. für Reunion-Verwirrung

Natürlich können auch wir nicht verhehlen, dass es uns wahnsinnig freuen würde, wenn R.E.M. noch einmal auf die große Bühne der Rockmusik zurückkehrten. Doch wie Michael Stipe erst vor kurzem im Gespräch mit ROLLING-STONE-Redakteurin Birgit Fuß im Venue Berlin sagte, ist die Chance, dass dies jemals passiert, ausgesprochen gering.

Die Redaktion des ROLLING STONE hat sich entschieden und die 25 besten Lieder von R.E.M. gewählt. Auf Platz eins landete eine Überraschung. Dennoch glaubten Tausende von Anhängern der Band am Wochenende, dass ihr Schwein pfeift, als bei Twitter von einem Moment auf den anderen unter den Trendig-Topics der Hashtag #rem auftauchte. Hatten R.E.M. nicht 2011 auch von einem Tag auf den anderen „Good Bye" gesagt? Da wäre es doch ebenso stilvoll, genauso überraschend wieder zurückzukommen.

Doch die Enttäuschung der meisten enthusiastischen R.E.M-Fans, die es mit den manchmal zynischen Praktiken des Internets wohl eher nicht so oft zu tun haben und zudem der Musik einer jüngeren Generation gegenüber (gelinde gesagt) nicht ganz so aufgeschlossen sind, waren maßlos enttäuscht, als sie erfuhren, warum bei Twitter plötzlich ‚R.E.M.‘ trendete.

