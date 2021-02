Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (2): Interview mit Produzent Oliver Berben

Hoch- und Tiefpunkte des Kino- und Serienjahres 2020

2020 waren Niasseri und Willander nur ein einziges Mal im Kino, dafür bei „Tenet“. Viele der wichtigen Filme erschienen im Corona-Jahr gleich bei Streamingdiensten. Aber dafür gab's ja noch die Serien! FFK über Highlights und Flops, darunter „The Mandalorian“, „Der Schacht“, „Devs“, „Unorthodox“, „Drinnen“, „Uncut Gems“, „The Crown“ und „I'm Thinking Of Ending Things“. Jahresrückblick 2020: https://freiwillige-filmkontrolle.podigee.io/63-ruckblick-2020 FFK-Weiterhören: Mank 1980: Star Wars 2, Cannibal Holocaust, Theo „The Last Waltz“ An American Werewolf in London David Cronenbergs „Crash“ Leben und Werk des Sean Connery „Barbaren“: Terror um Thusnelda! Charlie Kaufman und Aaron Sorkin „Borat 2“ und Bruce Springsteen 1984 Teil 2…