Meghan Trainor möchte lieber für Familie da sein, als auf Tour gehen

Meghan Trainor hat die Absage ihrer gesamten „Get In Girl“-Tour bekanntgegeben. Sie brauche Zeit, um sich auf ihre Familie und ihr Neugeborenes zu konzentrieren – mitten in der Veröffentlichung ihres kommenden Albums „Toy With Me“, das noch in diesem Monat erscheint.

„Nach vielen Überlegungen und einigen wirklich harten Gesprächen habe ich die schwere Entscheidung getroffen, die Get In Girl Tour abzusagen“, schrieb die Sängerin am 16. April in einem Instagram-Story-Post. „Die Veröffentlichung eines neuen Albums, die Vorbereitung auf eine landesweite Tour und gleichzeitig unsere neue Tochter in unserer wachsenden Familie mit fünf Personen willkommen zu heißen – das ist einfach mehr, als ich gerade stemmen kann. Ich muss jetzt zu Hause sein und für alle da sein.“

Die „Get In Girl“-Tour, produziert von Live Nation, sollte am 12. Juni in Clarkston, Michigan, starten. Trainor war für 30 Auftritte in Arenen und Amphitheatern quer durch Nordamerika geplant, mit Icona Pop als Support.

Versprechen an die Fans

In ihrem Statement entschuldigte sich Trainor bei ihren Fans und erklärte, sie verstehe deren Enttäuschung. Sie fügte hinzu: „Das ist im Moment die richtige Entscheidung für meine Familie und mich. Ich verspreche, dass ich bald zurück sein werde, und ich kann es kaum erwarten, dass ihr dieses neue Album hört. Ich bin so stolz darauf, und ich bin euch für eure Liebe und Unterstützung unendlich dankbar.“

„Toy With Me“ erscheint am 24. April über Epic Records und enthält die bereits veröffentlichten Singles „Get in Girl“, „Still Don’t Care“ und „Shimmer“. Das neue Werk wird Trainors siebtes Studioalbum sein.