Olivia Rodrigo und The-Cure-Frontmann Robert Smith performen gemeinsam neuen Song „What’s Wrong With Me“

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Olivia Rodrigo hat am Samstag beim Primavera Sound in Barcelona ein Wiedersehen mit The-Cure-Frontmann Robert Smith gefeiert – im Rahmen eines unangekündigten Sets.

Einen Tag nach dem Headlining-Auftritt der Cure beim Festival kündigte Rodrigo – die nicht auf dem offiziellen Lineup stand – ihren Fans über Social Media an, dass sie beim Primavera Sound spielen würde. Ihr elfstückiges Set umfasste alle großen Singles sowie die Uraufführung von „What’s Wrong With Me“ aus dem Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

„Dieser Song bedeutet mir aus vielen Gründen etwas Besonderes, vor allem aber, weil es das erste Mal ist, dass ich einen Feature-Gast dabei habe“, sagte Rodrigo dem Publikum. „Ich bin so unglaublich stolz darauf, und ich bin so froh, dass es diesen Song gibt – ich bin einfach so fucking aus dem Häuschen, also dachte ich mir, ich lasse euch ihn hören.“

Obwohl „What’s Wrong With Me“ ein Feature enthält, verriet Rodrigo zunächst nicht, wer der andere Künstler ist. Die Auflösung kam erst nach dem ersten Chorus, als sie ankündigte: „Ladies and gentlemen, please welcome Robert Smith.“

Smith liefert die zweite Strophe

Smith übernahm daraufhin die zweite Strophe, bevor die beiden gemeinsam in den Chorus einstiegen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen auf der Bühne stehen: Smith hatte Rodrigo bereits bei ihrem Headlining-Auftritt beim Glastonbury 2025 überrascht und „Friday I’m in Love“ sowie „Just Like Heaven“ mit ihr gespielt. Was damals auf der Bühne begann, hat sich nun mit „What’s Wrong With Me“ ins Studio verlagert.

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Die Zusammenarbeit mit Smith auf „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ liegt nahe, wenn man bedenkt, wie sehr Rodrigo den Einfluss der Cure auf ihr neues Album betont hat – von der Erwähnung von „Just Like Heaven“ in der ersten Single „Drop Dead“ bis hin zu einem Track namens „The Cure“.

Rodrigo über ihre Freundschaft mit Smith

„Ich habe [Smith] eine Menge anderer Songs vom Album vorgespielt“, sagte Rodrigo in einem Interview mit Apple Music. „Ich verehre ihn und hatte im letzten Jahr die Gelegenheit, ihn ein bisschen kennenzulernen.“

Smith selbst deutete eine mögliche Zusammenarbeit in einem „British Vogue“-Coverstory über Rodrigo an. „Sie ruft mich ziemlich oft an, um über Klamotten und Mode zu reden – und wir haben ein paar unvergessliche Nächte im Studio miteinander verbracht“, sagte er. „Ich kann es kaum erwarten zu hören, was sie als Nächstes macht!“