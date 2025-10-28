The Twilight Sad kehren zurück: Single mit Robert Smith

The Twilight Sad feiern ihr Comeback mit ihrer Single „Waiting For The Phone Call“. Mit dabei: Robert Smith von The Cure. Gleichzeitig kündigt das Duo eine Headliner-Tour durch Großbritannien und Europa für 2026 an.

Ein Stück über Verlust & Liebe

Die schottischen Noise-Rocker bestehen mittlerweile nur noch aus Frontmann James Graham und Gitarrist Andy MacFarlane, lassen sich davon aber nicht einschränken. Gemeinsam mit Robert Smith veröffentlichen sie „Waiting For The Phone Call“ – einen persönlichen Song über Trauer, Liebe und psychische Erkrankungen. Graham erklärte via Pressemitteilung, diese Dinge hätten sein Leben bestimmt: „Ich habe den Menschen, der mir am wichtigsten war, auf grausamste Weise verloren. Ich habe das Schreiben immer als Methode genutzt, um meine Emotionen zu verarbeiten und damit umzugehen.“

Robert Smith, der Kumpel

Dass Smith als Feature auf dem neuen Song zu hören ist, kommt nicht von ungefähr. The Twilight Sad bewegen sich schon seit langem im The-Cure-Orbit. Sie haben die Band bereits auf mehreren Welttourneen unterstützt, und Smith coverte den Track „There’s A Girl In The Corner“, bevor The Twilight Sad sich später mit einer Coverversion zu „M“ revanchierten. Zu der mittlerweile freundschaftlichen Beziehung erklärte Graham: „Wenn man uns vor fünf Jahren gesagt hätte, dass wir uns mit Robert anfreunden würden, ihn einfach ansprechen, ihn beleidigen und mit ihm Unsinn zu treiben – das hätte niemand geglaubt“. Er fügte via Pressemitteilung hinzu: „Robert ist einfach ein netter Kerl, der möchte, dass die Leute ihr Bestes geben.“

Hier den neuen Song von The Twilight Sad hören:

Gemeinsam mit The Cure auf Tour & auch solo

Auch im nächsten Sommer werden die schottischen Rocker The Cure auf einer Reihe großer Open-Air-Konzerte in Großbritannien und Europa begleiten. Doch dabei soll es nicht bleiben. The Twilight Sad feiern ihr Comeback nicht nur mit neuen Veröffentlichungen, sondern auch mit einer Tour. Graham und MacFarlane werden 2026 eine Europatournee machen und einige Gigs in Deutschland, Italien, der Schweiz und Skandinavien spielen.

Diese Termine spielen sie in Deutschland:

15. April 2026 – München, Ampere

16. April 2026 – Berlin, Gretchen

22. April 2026 – Hamburg, Grünspan

25. April 2026 –Köln, Gebäude 9

Und diese Shows spielen sie gemeinsam mit The Cure:

10. Juli 2026 – Berlin, Wuhlheide

11. Juli 2026 – Berlin, Wuhlheide

12. Juli 2026 – Berlin, Wuhlheide

Das sind The Twilight Sad

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 haben sich The Twilight Sad eine eigene Nische in der Welt des Indie-Rock und Post-Punk geschaffen. Die Band ist bekannt für ihre dichten, atmosphärischen Klanglandschaften und kombiniert wirbelnde Gitarren, treibende Rhythmen und emotional rohe Vocals, um Musik zu schaffen, die sowohl als cineastisch als auch als introspektiv beschrieben werden kann.

Erste Aufmerksamkeit erlangten The Twilight Sad 2007 mit ihrem Debütalbum „Fourteen Autumns & Fifteen Winters“. Mit den folgenden Alben, darunter „Forget the Night Ahead“ (2009), „No One Can Ever Know“ (2012) und „It Won’t Be Like This All the Time“ (2019), etablierten sie sich in der Rock-Szene.