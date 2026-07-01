Olivia Rodrigos neue LEGO-Sets: Vom Vinyl-Record bis zum Blumenstrauß – hier kaufen

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Kurz nach dem Release ihres neuen Albums „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ legt die dreifache Grammy-Gewinnerin Olivia Rodrigo nach: eine exklusive LEGO Editions Collection. Die Kollektion umfasst fünf Sammelsets, die Elemente ihrer wegweisenden Singles, Karrieresymbole und Fan-Momente in Szene setzen – darunter ein Vinyl-Record und ein personalisierter Blumenstrauß in ihren Signaturfarben.

Die Zusammenarbeit ist ein echtes Novum für die Spielzeugmarke und Rodrigo: Sie ist die erste Künstlerin, der gleich mehrere dedizierte LEGO-Sets gewidmet sind – inklusive fünf LEGO-Minifiguren.

„Olivia erfüllt alle Voraussetzungen: Sie ist eine außergewöhnliche Künstlerin mit einer einzigartigen Art, sich mit ihren Fans zu verbinden. Mit 23 Jahren hat sie bewiesen, was es braucht, um ein starkes Vorbild und eine kraftvolle Stimme für eine neue Generation zu sein – sie setzt sich für Selbstausdruck und Kreativität ein, auf eine Weise, die junge Menschen wirklich anspricht“, sagt Amy Corbett, Creative Lead und Senior Design Manager bei LEGO, gegenüber ROLLING STONE. „Ihr kreatives Storytelling und die Art, wie sie Fans dazu einlädt, ihre Botschaften zu entschlüsseln, passen perfekt zur LEGO-Marke, bei der jedes Set darauf ausgelegt ist, die Fantasie zu beflügeln, Neugier zu belohnen und eine Geschichte zu erzählen.“

LEGO hat außerdem die Livies eingeladen, mitzubestimmen, welche Sets sie sich von der Rodrigo-x-LEGO-Kollektion wünschen. „Dieser dreiteilige Co-Creation-Prozess hat uns eine einzigartige Perspektive für das Design gegeben – wir konnten sowohl berücksichtigen, wie Olivia sich selbst und ihre Musik sieht, als auch, wie ihre Fans sie und ihre Musik wahrnehmen und empfinden. Das hat uns wertvolle Erkenntnisse geliefert“, so Corbett.

Das komplette Line-up ist ab sofort auf der LEGO-Website vorbestellbar; die Sets erscheinen weltweit offiziell am 1. August. Hier ein Überblick über die gesamte Olivia Rodrigo x LEGO Editions Collection:

LEGO Botanicals & LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Flower Bouquet

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Ein 400-teiliger Blumenstrauß mit Rose und Verbenen sowie Details wie gitarrenförmigen Blütenblättern, Schmetterlingen, Sternen und mehr.

LEGO® Editions Olivia Rodrigo’s Vinyl

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Ein Sammelvinyl, das nicht nur aus Steinen besteht, sondern auch aus Geheimnissen. Neben Rodrigos Unterschrift am unteren Rand verbirgt das 360-teilige Modell versteckte Anspielungen auf ihre größten Hits.

LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Dual Guitar

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Kann eine Olivia-Rodrigo-Kollektion ohne Gitarre vollständig sein? Als Hommage an ihre GUTS-Tour und Festival-Auftritte präsentiert dieses Set das Instrument mit einem Twist: zwei Seiten – eine elektrische und eine akustische – als Sinnbild für die zwei Facetten ihres Sounds. Das 1.228-teilige Set lässt sich außerdem aufklappen und gibt eine geheime Welt aus Bühnenszenen, Backstage-Details und versteckten Fächern frei, die Livies begeistert entschlüsseln werden.

LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Concert Moon

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Während ihrer GUTS World Tour brachte sie den Mond buchstäblich zu ihren Fans – sie sang auf einem lila Halbmond, der Teil ihrer Bühnenshow war. Jetzt lässt er sich zuhause nachbauen: Das 670-teilige Set enthält einen rotierenden Plattenspieler mit einer Schublade, in der sich Polaroids und Konzerttickets aufbewahren lassen.

LEGO Editions Olivia Rodrigo’s Secret Storage

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Dieses 1.085-teilige Set vereint einige von Rodrigos karriereprägenden Symbolen: das markante rote Megafon aus ihrer letzten Tour, ihre leuchtend rote E-Gitarre, lila Akzente am Mikrofon, einen kleinen Fernseher mit ihrer „good 4 u“-Cheerleader-Minifigur, ihr Songwriting-Notizbuch und vieles mehr.

Dieser Artikel erschien im Original in der Rubrik „RS Recommends“.