The Cure: Nachfolger von Perry Bamonte – wer ist Eden Gallup?

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Wer beim Primavera Sound 2026 genau hinsah, bemerkte neben Robert Smith ein neues Gesicht auf der Bühne von The Cure. Kein dekadenlanger Weggefährte der Band, kein prominenter Gastmusiker aus der Szene — sondern Eden Gallup, Sohn von Bassist Simon Gallup. Für einige Fans war der Name zunächst eine Überraschung. Innerhalb weniger Stunden kursierte online dieselbe Frage: Wer ist Eden Gallup?

Die Antwort ist mehr als bloßer Nepotismus. Zwar stammt Eden direkt aus dem innersten Familienkreis von The Cure, gleichzeitig bewegt er sich musikalisch seit Jahren auf eigenen Wegen — als Sänger, Gitarrist und Bandleader. Dass ausgerechnet er nun die Parts des verstorbenen Perry Bamonte übernimmt, wirkt gleichzeitig logisch und symbolisch. Man könnte sagen: Hier gibt es familiäre Kontinuität in einer Band, deren Geschichte immer wieder von Brüchen geprägt war.

Perry Bamonte war am 25. Dezember 2025 nach kurzer Krankheit gestorben. Er wurde 65 Jahre alt. The Cure beschrieben ihn in ihrem Nachruf als „stillen, intuitiven, konstanten und enorm kreativen“ Teil der Bandgeschichte. Bamonte hatte die Band seit 1984 zunächst als Roadie und Gitarrentechniker begleitet, bevor er 1990 offizielles Mitglied wurde — und damit auf Wish, Wild Mood Swings und Bloodflowers zu hören ist. 2022 hatte Robert Smith ihn zurück in die Band geholt. Beim Primavera Sound in Barcelona stand nun Eden Gallup an seiner Stelle auf der Bühne.

Der Mann, der einsprang

Offiziell bestätigt hat die Band bisher nur die aktuelle Livebesetzung. Doch dass Eden Gallup dort auftaucht, ist keineswegs zufällig. Seit Jahren arbeitet er im direkten Umfeld von The Cure, unter anderem als Bass-Techniker seines Vaters Simon Gallup — nach Robert Smith das dienstälteste Mitglied der Band. Eden kennt die internen Abläufe, die Dynamik der Gruppe und das Material vermutlich besser als viele externe Musiker. Bereits 2019 sprang er bei zwei Konzerten für seinen Vater ein, als Simon Gallup kurzfristig verhindert war.

Über den Einfluss seines Vaters sagte er in einem Interview: „Ich würde nicht sagen, dass es einen tiefgreifenden Einfluss auf mich hatte, außer dass es mich wahrscheinlich stärker dazu motiviert hat, ein Instrument zu lernen, als es bei einem anderen Kind vielleicht der Fall gewesen wäre. Ich habe zunächst Schlagzeug „gespielt“, mich dann am Bass versucht und mich schließlich für die Gitarre entschieden … wegen Slash. Als mir schnell klar wurde, dass ich niemals so spielen könnte wie er, ließ ich mich stark von Gitarristen wie Steve Jones von den Sex Pistols beeinflussen, der mit nur wenigen Grundakkorden unglaubliche Songs schreiben konnte. Das schien mir weniger einschüchternd und eher machbar.“

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Wer Eden Gallup musikalisch ist

Eden Gallup ist allerdings weit mehr als nur „der Sohn von“. Seit vielen Jahren verfolgt er eigene Projekte, vor allem als Sänger und Leadgitarrist der britischen Alternative-Rock-Band Violet Vendetta. Musikalisch liegt deren Schwerpunkt bei Punk, Grunge und Metal.

Was das für The Cure bedeutet

The Cure spielen den Sommer 2026 nahezu ohne Pause: Nova Rock, Isle of Wight, Pinkpop, drei Abende in der Berliner Wuhlheide im Juli sowie Rock en Seine in Paris im August. Mit Gallup haben sie nun also neuen einen Live-Mitstreiter gefunden. Bleibt abzuwarten, ob er auch auf neuen Songs zu hören sein wird.