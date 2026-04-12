No-Doubt-Gitarrist Tom Dumont offenbart Parkinson-Diagnose

Weniger als einen Monat vor dem Wiedersehen von No Doubt bei ihrer Las-Vegas-Sphere-Residency hat Gitarrist Tom Dumont bekannt gegeben, dass bei ihm frühzeitig einsetzender Parkinson diagnostiziert wurde.

„Die letzten Monate, in denen wir uns auf die No-Doubt-Sphere-Shows vorbereitet haben, waren wirklich schön“, sagte Dumont in einem am Samstag in den sozialen Medien veröffentlichten Video.

„Altes Filmmaterial durchzusehen, alte Fotos anzuschauen, alte Songs neu einzustudieren, zu proben und das ganze Videomaterial für die Sphere zu erstellen. Das hat mich irgendwie dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie dankbar ich für das Leben bin, das ich führen durfte – all die Jahre als Musiker. Das verdanke ich unseren Familien, unseren Freunden, unseren Zuhörern, euch und allen, die im Laufe der Jahre zu unseren Shows gekommen sind.“

Kampf gegen die Krankheit

Der Gitarrist, der 1988 zu No Doubt stieß, lenkte das Gespräch dann auf seine Gesundheit. „Vor einigen Jahren bemerkte ich eine Reihe von Symptomen. Ich ging zu meinem Arzt, zu einem Neurologen, ließ eine ganze Reihe von Tests machen – und wurde mit frühzeitig einsetzendem Parkinson diagnostiziert“, sagte Dumont. „Es ist ein Kampf, jeden einzelnen Tag.“

Dumont kündigte an, ein weiteres Video zu veröffentlichen, in dem er seine Diagnose und die Symptome, mit denen er konfrontiert ist, genauer erläutern werde. Trotz der Erkrankung werde er an den bevorstehenden Sphere-Shows von No Doubt teilnehmen, die am 6. Mai beginnen sollen.

„Die gute Nachricht ist: Ich kann immer noch Musik machen, ich kann immer noch Gitarre spielen. Es läuft wirklich gut“, sagte Dumont. „Ich habe mich von anderen Menschen inspirieren lassen, die in den sozialen Medien offen über ihre gesundheitlichen Probleme gesprochen haben. Ich glaube, das hilft dabei, Stigmata abzubauen, und schärft natürlich das Bewusstsein – und Bewusstsein ist wirklich wichtig für Prävention und Forschung.“

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Dumont schloss sein Video-Statement mit den Worten: „Ich freue mich riesig auf die Shows und kann es kaum erwarten, alle wiederzusehen.“

No-Doubt-Drummer Adrian Young kommentierte Dumonts Video mit den Worten: „Mein Freund, mein Bandkollege und mein Held … ich liebe dich, Bruder.“ Bassist Tony Kanal ergänzte: „Ich liebe dich über alle Maßen, mein Freund. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dir auf der Bühne zu stehen.“