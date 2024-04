Coachella: No Doubt performen „Bathwater“ zusammen mit Olivia Rodrigo

No Doubt kamen am Samstagabend (13. April) beim Coachella-Festival zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt wieder zusammen. Ihr Konzert beinhaltete unter anderem eine gemeinsame Performance von „Bathwater“ mit Olivia Rodrigo. Außerdem coverte die Band Songs von Madness und Talk Talk.

Die Gruppe rund um Gwen Stefani kündigte bereits im Januar ihr Comeback bei dem Festival in Kalifornien an. Neben ihrem größten Hit „Don’t Speak“ performte die Band 15 weitere Songs aus ihrem Repertoire und holte für ihren Track „Bathwater“ Olivia Rodrigo als Überraschungsgast auf die Bühne.

Seht hier ein Video des Auftritts:

Im weiteren Verlauf des Sets spielten No Doubt Stücke wie „Hella Good“, „Spiderwebs“ und „Just a Girl“ sowie ihre Coverversionen von Madness‘ „One Step Beyond“ und Talk Talks „It’s My Life“. Stefani widmete eine Performance von „Simple Kind Of Life“ ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale.

Dass sich Fans auf weitere Konzerte der Gruppe freuen können, ist bisher jedoch unwahrscheinlich. Gwen Stefani sagte erst kürzlich im Gespräch mit „Nylon“, dass die Band keine Pläne für neue Musik oder weitere Auftritte nach Coachella hätte. No Doubt gründeten sich 1986 als Madness-Coverband. Mit ihrem dritten Studioalbum „Tragic Kingdom“ wurde die Gruppe weltweit bekannt. Die Bandmitglieder legten ab 2003 eine Pause ein, fanden 2008 jedoch wieder zusammen und waren nochmals sieben Jahre aktiv.

Das Coachella Valley Music And Arts Festival findet vom 19. bis 21. April statt. Neben No Doubt werden auch Lana Del Rey, Tyler, The Creator und Doja Cat erneut auftreten.