OMD’s Summer of Hits live 2026

Seit mehr als vier Jahrzehnten zählen Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) zu den Pionieren des Synthpop. Im Sommer 2026 kehrt die britische Band mit OMD’s Summer of Hits für acht Open-Air-Konzerte nach Deutschland zurück.

Die Tour, präsentiert von ROLLING STONE, führt sie nach Hanau, Stuttgart, Bonn, Bremen, Schwerin, Berlin, Halle (Saale) und Dresden. Zu hören sind viele Klassiker, aber auch einige Songs aus der späten Werkphase.

Seit ihrer Gründung 1978 in Wirral, England, verbinden OMD experimentelle Elektronik mit eingängigen Popmelodien. Songs wie „Enola Gay“, „Souvenir“, „Maid of Orleans“ und „If You Leave“ wurden zu Hits. Mit dem politischen Album „Bauhaus Staircase“ setzte die Band 2023 ein Ausrufezeichen.

OMD auf Tour 2026 – Termine

11.08.2026 – Hanau / Amphitheater

12.08.2026 – Stuttgart / Bürger Freilichtbühne

14.08.2026 – Bonn / Kunst!Rasen

15.08.2026 – Bremen / Seebühne

16.08.2026 – Schwerin / Freilichtbühne

18.08.2026 – Berlin / Zitadelle

19.08.2026 – Halle (Saale) / Peißnitzinsel

20.08.2026 – Dresden / Junge Garde

Presale Eventim und myticket: 22. Oktober 2025 ab 12:00 Uhr

VVK-Start: 24. Oktober 2025 ab 10:00 Uhr