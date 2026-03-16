„KPop Demon Hunters“ gewinnt Oscar für besten Animationsfilm: „Das ist für alle Koreaner auf der Welt“

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„KPop Demon Hunters“ hat bei den Oscars 2026 am Sonntag den Preis für den besten Animationsfilm gewonnen. Co-Autorin und Co-Regisseurin Maggie Kang, Produzentin Michelle L.M. Wong und Co-Regisseur Chris Appelhans traten gemeinsam auf die Bühne, um den Award entgegenzunehmen.

„Danke an die Academy und an alle Fans, die uns hierher gebracht haben – und an alle, die so aussehen wie ich“, sagte Kang in einer bewegenden Rede. „Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat, uns in einem solchen Film zu sehen. Aber er ist jetzt da, und das bedeutet, dass die nächsten Generationen nicht mehr danach hungern müssen. Das ist für Korea und für alle Koreaner auf der Welt.“

Appelhans betonte die Kraft der kommenden Künstlergenerationen und hob hervor, wie Musik und Geschichten „diese Kraft haben, uns als Menschen über Kulturen und Grenzen hinweg zu verbinden“. Er fügte hinzu: „Ich möchte kurz innehalten und all den jungen Filmemachern, Künstlern und Musikern in allen Winkeln dieser Welt sagen: Erzählt eure Geschichte, singt mit eurer Stimme. Ich verspreche euch – die Welt wartet darauf.“

Historischer Moment für Asian-Americans

Wong dankte Netflix und Sony Pictures Animation, bevor sie eine persönliche Botschaft an ihre Mutter richtete: „Mom, das ist für dich.“

„KPop Demon Hunters“ hat einen bemerkenswerten Lauf hingelegt: Der Film gewann den Golden Globe, den Critics‘ Choice Award und den PGA Award für den besten Animationsfilm und räumte außerdem zehn Annie Awards ab. Mit über 540 Millionen Aufrufen ist er der meistgesehene Film in der Geschichte von Netflix. Anfang des Monats kündigte Netflix zudem eine Fortsetzung an.

Der Oscar für den besten Animationsfilm markiert einen historischen Meilenstein für asiatisch-amerikanische Künstlerinnen und Künstler in Hollywood. „KPop Demon Hunters“ ist außerdem für den besten Originalsong nominiert – für den Megahit „Golden“.