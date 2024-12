Nach dem Ende ihrer „Hackney Diamonds“-Tour im Juli 2024 in der Thunder Ridge Nature Arena in Ridgedale/Missouri fragten sich verschiedene US-Medien: Kommt da noch was bei den Rolling Stones? War das jetzt die letzte Show?

Rolling Stones: Ehrenrunde in München und Berlin? Schließlich ist Mick Jagger 81 Jahre alt, Keith Richards 80 und selbst „Küken“ Ronnie Wood feierte seinen 77. Die Retro-Plattform „Remind“ zog dazu ein Interview aus dem Archiv, das Richards vor einigen Jahren gegeben hatte: „Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, etwas anderes zu tun“, sagte er. „Man könnte es eine alte Gewohnheit nennen. Außerdem gibt es da diese Absprache zwischen uns: ‚Wer steigt als erster aus dem Tourbus aus?‘ Da muss man schon rausgeschmissen werden oder selbst gehen.“

Konzerte in Berlin und München?

Nun verdichten sich Gerüchte aus verschiedenen Kanälen, dass es im Sommer 2025 noch einen Nachschlag für Europa gibt. Vielleicht zum allerletzten Mal.

Das österreichische Boulevard-Forum „oe24“ meldet einen Stones-Termin für Wien um den 12. August herum. Die „tz“ in München hat „aus gut unterrichteter Quelle“ erfahren, dass Jagger und Kollegen am 12. Juli im dortigen Olympiastadion spielen.

Das wäre eine Art 60. Jubiläum für die bayrische Kapitale. Am 14. September 1965 spielte die Londoner Halbstarken-Band nach der Halle Münsterland erstmals im dortigen Rundbau des Circus Krone. Ähnlich wie die Beatles „Blitztour“ einige Jahre zuvor fand die wilde Rock’n’roll-Sause im Rahmen einer „Bravo“-Tournee statt.

Im Berliner Olympiastadion soll das zweite „Hackney-Diamonds“-Nachschlagkonzert für Deutschland steigen. Insgesamt sind lautet diverser Meldungen ein gutes Dutzend Shows zwischen London und Rom geplant; wobei eine finale Bestätigung von Management oder Live-Agentur noch aussteht.

Ihre Plattenfirma verweist derweilen stolz auf die Grammy-Nominierung für „Hackney Diamonds“ in der Kategorie „Best Rock Album”. Die US-Preise werden am 1. Februar 2025 vergeben. Am 6. Dezember wiederum erschien der Dokfilm „Welcome to Shepherd’s Bush“, der ihr legendäres Konzert aus dem Jahr 1999 vor 1.800 Fans zeigt. Wie heißt es schön: Eine hautnahe Show im kleinen Rahmen.