Balbina live in Berlin und Hamburg 2025

Vier Jahre lang war es um Balbina etwas ruhiger. Im Februar 2024 veröffentlichte sie dann mit ihrer Single „Das Gefühl ist tot“ einen Einblick in ihre 2025 kommende Platte „Infinity Tunes“. Passend dazu, wird die deutsch-polnische Sängerin zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg zwei Konzerte geben. ROLLING STONE präsentiert.

Hier Balbina live sehen

In zwei deutschen Städten wird Balbina ihre neuen musikalischen Werke zum Besten geben:

→ 09. April 2025 um 20 Uhr Berlin, Philharmonie, Grosser Saal

→ 16. April 2025 um 20 Uhr Hamburg, Elbphilharmonie, Großer Saal

Die Tickets für Berlin und Hamburg kann man bereits erwerben. Die Karten für die Berliner Show gibt es ab 35 Euro. Die Karten für das Hamburg-Konzert ab 52 Euro.

Balbina über das Deutsche Filmorchester Babelsberg

Bereits in einem Interview mit ROLLING STONE im Februar 2017 berichtete Balbina von ihren Erfahrungen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg, anlässlich ihrer LP „Fragen über Fragen“. „Es war bereits in der Vorbereitung großartig zu wissen, dass ich mit den Deutschen Filmorchester Babelsberg spielen darf. Schon bei den ersten Tönen hatte ich Gänsehaut. Ich hocke ja häufig im stillen Kämmerlein an meiner Arbeit und erwarte keinerlei Aufmerksamkeit darauf. Doch plötzlich folgt ein Moment, wo du siehst, wie eine große Gruppe der talentiertesten Instrumentalisten Deine Kompositionen spielt. Es ist einer der schönsten Augenblicke, die man als Musiker haben kann.“

Das vorherige Album

Die in Warschau geborene Balbina Monika Jagielska brachte zuletzt ihr Album „Punkt.“ im Jahr 2020 heraus. Hier singt sie, anders als sonst von der Musikerin bekannt, auch auf Englisch. Unter anderem behandelt „Punkt.“ Emanzipation, das Eingestehen der eigenen Schwächen und die Vergänglichkeit des Seins. Auch diese Platte präsentierte die Interpretin von „Langsam Langsamer“ damals zusammen mit dem Deutschen Filmorchester Babelsberg in der Hamburger Elbphilharmonie.

Die Art-Pop-Künstlerin ist nicht nur für ihre Solo-Hymnen bekannt. So war Balbina bereits mit Herbert Grönemeyer auf Tour und stand im Kontakt mit der Rap-Szene.