Orville Peck, Chappell Roan, Weyes Blood: Künstler verlassen Wasserman Agency wegen Epstein-Akten

Weyes Blood hat sich der wachsenden Liste von Künstlern angeschlossen, die die Talentagentur Wasserman Group verlassen haben, nachdem die Beziehung zwischen Gründer Casey Wasserman und der Jeffrey-Epstein-Vertrauten Ghislaine Maxwell in der jüngsten Veröffentlichung von Dokumenten des Justizministeriums offengelegt wurde.

„Ich habe großen Respekt und Zuneigung für meine Booking-Agenten, die ungerechterweise die Auswirkungen der Situation bei meiner Booking-Agentur Wasserman tragen“, schrieb Weyes Blood in einem Brief an ihre Fans auf Instagram.

„Während ich weiterhin Gespräche mit ihnen über ihre Zukunft führe, möchte ich unmissverständlich klarstellen. Ich werde nicht bei Wasserman bleiben. Casey Wassermans Verhalten steht in fundamentalem Widerspruch zu allem, was ich schätze.“

Weitere Künstler ziehen Konsequenzen

In der vergangenen Woche haben sich auch Chappell Roan, Bethany Cosentino von Best Coast, Chelsea Cutler, Wednesday, Water From Your Eyes, Orville Peck und Beach Bunny von der Wasserman Group getrennt. „Ich halte meine Teams an die höchsten Standards und habe die Pflicht, sie ebenfalls zu schützen“, sagte Roan ihren Fans. „Kein Künstler, Agent oder Mitarbeiter sollte jemals erwarten müssen, Handlungen zu verteidigen oder zu übergehen, die so tief mit unseren eigenen moralischen Werten kollidieren. Ich habe großen Respekt und Wertschätzung für die Agenten und Mitarbeiter, die unermüdlich für ihre Künstler arbeiten, und ich weigere mich, passiv zuzusehen.“

In einer eigenen Erklärung schrieb Peck: „Ich habe die Entscheidung getroffen, mich nicht länger von der Talentagentur Wasserman vertreten zu lassen.“

Er fuhr fort: „Ich gehe mit großem Mitgefühl für die übrigen Agenten und Mitarbeiter der Agentur, die mit einer Situation zurückgelassen werden, die unsere gesamte Arbeit und unseren Lebensunterhalt betrifft.“

Deutliche Worte in sozialen Medien

In ihrer eigenen Mitteilung erklärte Cutler, dass sie die Verbindung zur Agentur kappe, und schrieb in einem Beitrag in den sozialen Medien: „In einer Zeit, in der viele von uns sich besonders wütend, hilflos und erschöpft vom Klima in unserem Land fühlen, erscheint es mir schlicht unvereinbar mit meinen Werten, nicht Stellung zu beziehen oder zu handeln.“ Sie fügte hinzu: „Ich werde nicht länger von der Wasserman Agency vertreten.“

In einer E-Mail aus dem Jahr 2003, die erst kürzlich ans Licht kam, schrieb Wasserman an Maxwell, er denke „ständig“ an sie, und fragte: „Was muss ich tun, um Sie in einem engen Lederoutfit zu sehen?“ In einer weiteren fragte er, ob die Bedingungen auf einer bevorstehenden Reise neblig genug seien, „damit Sie nackt den Strand entlang schweben können und niemand Sie sehen kann, es sei denn, er kommt ganz nah heran?“

Wasserman entschuldigt sich öffentlich

In einer öffentlichen Erklärung ging Wasserman auf die peinlichen Enthüllungen ein. „Ich bedauere meine Korrespondenz mit Ghislaine Maxwell zutiefst, die vor über zwei Jahrzehnten stattfand, lange bevor ihre schrecklichen Verbrechen ans Licht kamen“, sagte er der „New York Times“. „Ich hatte nie eine persönliche oder geschäftliche Beziehung zu Jeffrey Epstein. Wie gut dokumentiert ist, nahm ich 2002 im Rahmen einer Delegation mit der Clinton Foundation an einer humanitären Reise mit dem Epstein-Flugzeug teil. Es tut mir sehr leid, in irgendeiner Weise mit einem von beiden in Verbindung gestanden zu haben.“

Seine Erklärung trug wenig dazu bei, die Empörung zu dämpfen. Wasserman ist weiterhin Vorsitzender und Präsident des LA28-Olympiakomitees, doch es gibt zahlreiche Forderungen, er solle zurücktreten. Außerdem nimmt er in dieser Woche nicht mehr an Telemundos Playmakers-Veranstaltung in Los Angeles teil.

Unklare Zukunft der Künstler

Unklar ist, wohin Roan, Weyes Blood, Peck, Cosentino und die anderen ehemaligen Wasserman-Künstler nun für ihre Vertretung gehen werden. Viele äußerten Zuneigung zu ihren Wasserman-Agenten, und es ist möglich, dass sie ihnen folgen, falls diese die Agentur verlassen.